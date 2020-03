Belgia meni lähes täysin kiinni – suomalaisperheissä on nyt otettu haltuun uusia rooleja

Bryssel on suurelta osin seisahtunut koronaviruksen vuoksi, mutta suomalaisen Maria Lindenin kotiarki rullaa eteenpäin melko entisellään.

Suuri ero tavalliseen verrattuna on toki siinä, että varhaiskasvatuksen ja koulun sijaan perheen 3- ja 7-vuotiaat lapset ovat olleet tämän viikon kotona kaikki päivät.

Etäopetuksen pyörittämisestä on pitkälti huolehtinut nyt kotona töitä tekevä puoliso.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Gynekologina työskentelevä Linden on sen sijaan käynyt edelleen työpaikallaan, vaikka vastaanottoaikoja on karsittu ja varotoimia tehty viruksen leviämisen estämiseksi.

Belgia on ottanut käyttöön erilaisia liikkumisrajoituksia. Linden kertoo, että ne eivät kuitenkaan ole tuoneet valtavia muutoksia perheen iltoihin tai viikonloppuihin, sillä he viihtyvät vapaa-ajallaan hyvin kotioloissa.

– Olemme jo viimeisen parin vuoden aikana rauhoittaneet menojamme. Aiemmin reissasimme aika paljon, kun lapset olivat pieniä, mutta huomasimme sitten, että se väsytti yllättävän paljon, Linden sanoo.

Leikkikentät kiinni, mutta ulkoilla saa

Noin viikko sitten Belgia päätti sulkea koulut, ravintolat, kahvilat ja baarit koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Myös kulttuuri- ja urheilutapahtumat peruttiin ja harrastustoiminta keskeytettiin.

Tällä viikolla rajoituksia laajennettiin. Keskiviikosta eteenpäin vain ruokakaupat ja apteekit ovat saaneet olla auki. Ihmisiä on kehotettu välttämään kaikkea tarpeetonta liikkumista.

Tosin lenkkeily on jopa suositeltavaa. Belgian hallitus on ohjeistanut ulkoilijoita pitämään riittävän etäisyyden muihin ihmisiin. Ulkona saa liikkua saman katon alla asuvan perheen tai yhden ystävän seurassa.

Kaupungin leikkikentät on suljettu, mutta moneen puistoon pääsee edelleen ulkoilemaan.

Koronavirustilanne näkyy katukuvassa erilaisina muistutusviesteinä. Esimerkiksi EU-hallintokortteleiden läheisen Cinquantenaire-puiston porteille on tuotu ohjeistukset siitä, että muihin ihmisiin tulisi pitää vähintään 1,5 metrin välimatka ja että kokoontumiset on kielletty.

Lindenin perhe asuu rauhallisessa naapurustossa Brysselin itäosassa. Kotitaloon kuuluu pieni piha, joten lapset pääsevät helposti omalle pihalle leikkimään. Lähialueella perhe on käynyt esimerkiksi rullaluistelemassa.

– Piha auttaa kyllä todella paljon. Aiemmin asuimme kerrostaloasunnossa, jossa seinät olisivat varmasti kaatuneet helpommin päälle, Linden pohtii.

Uusien roolien opettelua

Brysselin viereisessä Tervurenin kunnassa asuva Janiika Vilkuna kertoo, että viime päivät ovat menneet uusien roolien opettelussa. Vilkunalla on 4- ja 7-vuotiaat lapset, ja hän on jakanut vetovastuuta uudesta arjesta yhdessä puolisonsa kanssa.

– Välillä on varhaiskasvattaja tai opettaja ja samalla toki äiti ja vaimo. Päivään tulee tavallaan lisätekemistä hurjasti, kun ottaa vastuulle mukaan monen muun aikuisen tehtäviä. Onneksi meitä on kotona kaksi, joten olemme pystyneet vuorottelemaan. Jos toisella on palaveri, niin toinen on siinä lasten kanssa, Vilkuna kertoo.

Vilkunan lapsilla on päivittäin pieni hetki etäopetusta videoyhteyden kautta. Lasten luokat kokoontuvat yhteiseen videopuheluun, jossa opettajat alustavat päivän teemoja ja antavat tehtäviä. Paljon on kuitenkin vanhempien vastuulla, sillä pienet lapset tarvitsevat aikuisen tukea oppimiseen.

– Molemmilla lapsilla on opetuskielinä ranska ja englanti, ja vanhemmalla lapsella on jo ihan lukuaineita. Tällä viikolla meillä on esimerkiksi ollut jo ensimmäiset kirjoituskokeet etänä, Vilkuna kertoo.

– Opettajat ovat kyllä tehneet todella hyvää työtä siinä, että lapsille on luotu turvallinen olo ja kaikki sujuu hyvin.

Työkseen Vilkuna toimii europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok.) avustajana ja viestintäkoordinaattorina. Työ ja tiimikokoukset sujuvat etäyhteyksien kautta, mutta koronavirustilanne on johtanut siihen, että tapaamiset ja vierailut on jouduttu perumaan tai siirtämään eteenpäin.

Pikapaluu ei käynyt mielessä

Sekä Linden että Vilkuna sanovat STT:lle, ettei koronaviruksen leviäminen ole saanut heitä ajattelemaan vakavissaan paluuta Suomeen. Kummankin perheen koti ja arjen rutiinit ovat tällä hetkellä Belgiassa.

Vilkuna pohtii, että koronaviruksen tuoma muutos tuntuu helpommalta kohdata kotona. Jos perhe palaisi nyt pikavauhtia Suomeen, niin läheisiin pitäisi kuitenkin pitää etäisyyttä.

– Nyt on välteltävä niitä kontakteja muutenkin, joten videopuheluihin olisi nojattava joka tapauksessa. Ajattelen, että tämä kriisi ei ole niin paikkariippuvainen, Vilkuna sanoo.

Myös Lindenin mukaan yhteydenpito Suomeen on sujunut viime päivinä kuten aiemminkin, eli perhe viestittelee ja soittelee videopuheluita läheisilleen.

Hän kertoo, että Suomeen paluu ei käynyt edes mielessä, koska sukulaiset asuvat eri paikkakunnilla, eikä yhtä selkeää tukikohtaa olisi.

– Koti, jossa haluamme olla, on nyt täällä.