Jo 5 500 ihmistä kuollut koronaan Italiassa – "Suomessa 12 potilaan tila vakava"

Korona vaati 651 uutta kuolonuhria Italiassa, kun maa julkisti uusimmat lukunsa sunnuntaina illalla. Parin edellisen vuorokauden aikana kuolonuhreja oli enemmän.

Uusien tartuntojen määrä kasvoi lähes 5 600:lla vuorokaudessa. Italiassa on nyt todettu lähes 60 000 koronatartuntaa. Potilaista noin 5 500 on kuollut.

Espanjan koronatilanne ei toistaiseksi näytä yhtä vaikealta. Maassa on todettu lähes 29 000 tartuntaa, ja vajaat 1 800 ihmistä on kuollut. Uusia tartuntoja todettiin vuorokaudessa yli 3 000, ja 375 ihmistä kuoli, mikä kasvatti koronaan kuolleiden määrän 1 760:een Espanjassa.

Kansainvälisen seurannan mukaan Suomessa on tilastoitu 626 tartuntaa, joista runsaat sata on uusia. Vakavasti sairastuneiksi luokiteltiin Suomessa pitkään kaksi potilasta - senkin jälkeen kun yksi ihminen kuoli. Sunnuntaina illalla seuranta kertoi, että 12 suomalaista oli sairastunut koronaan vakavasti.

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tartuntoja on todettu yli kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa. Ruotsissa koronaan on kuollut 21 ihmistä.

Maailmanlaajuisesti korona on todettu 330 000 ihmisellä. Lähes 100 000 on tilastoitu parantuneiksi. Kuolleita on yli 14 000.

Diamond Princess -risteilyaluksella koronaan sairastuneiden toipumista on seurattu tarkasti. Aluksella on kerrottu olleen 3 700 ihmistä, joista 712 sai tartunnan. Heistä 567 on tilastoitu parantuneiksi. Kahdeksan on kuollut ja 137 sairastaa yhä. Heistä 15 tila on vakava tai kriittinen. Tauti puhkesi risteilyluksella helmikuun alussa.