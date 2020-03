Espanjassa koronaan kuolleiden määrä teki jälleen ennätyksen

Espanjassa koronaepidemian vaatimien uhrien määrä nousee kiihtyvää tahtia. Maan hallituksen mukaan viimeksi kuluneen vuorokauden aikana kirjattiin 514 uutta kuolemantapausta.

Määrä on uusi ennätys. Edellinen kirjattiin eilen, jolloin kerrottiin 462 kuolemantapauksesta. Yhteensä koronaan kuolleita on Espanjassa jo noin 2 700.

Espanjassa on nyt raportoitu maailmanlaajuisesti kolmanneksi eniten koronakuolemia. Eniten koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on raportoitu Italiassa, yli 6 000. Kiinan Hubein maakunnassa kuolemia on yli 3 100.

Iranissa koronaviruskuolemia raportoitiin vuorokauden aikana 122, ja kaiken kaikkiaan viruskuolemia on vajaat 2 000.

Vahvistettuja koronatartuntoja Espanjassa on jo lähes 40 000.

Luistinrata muutettu ruumishuoneeksi

Uhreja on Espanjassa jo niin paljon, että pääkaupungissa Madridissa Palacio de Hielo (Jääpalatsi) -ostoskeskuksen luistinrata on muutettu tilapäiseksi ruumishuoneeksi. Viereinen kongressikeskus puolestaan toimii noin 5 500 vuodepaikan kenttäsairaalana.

Madridin hautausmaat ovat keskeyttäneet ruumiiden vastaanottamisen, koska henkilökunnalle ei ole riittänyt suojavarusteita.

Maan asevoimat avustaa koronaepidemian vastaisessa taistelussa muun muassa desinfioimalla vanhainkoteja.

– Armeija on löytänyt näillä käyneillä vanhoja ihmisiä, jotka on hylätty täysin, ja jopa kuolleita vuoteissaan, puolustusministeri Margarita Robles kertoi Telecinco-television haastattelussa.

Hänen mukaansa tällaiseen vanhusten kohteluun aiotaan suhtautua "tiukasti ja joustamattomasti". Syyttäjäviranomaiset kertovat jo aloittaneensa tutkimukset tilanteesta joissain vanhainkodeissa.