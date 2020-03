Yhdysvalloissa vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt sadantuhannen rajan.

Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maassa on jo yli 101 000 koronavirustartuntaa. Lähes puolet näistä on todettu New Yorkin osavaltiossa.

Kuolemantapauksia Yhdysvalloissa on tilastoitu toistaiseksi reilut 1 500. Perjantaina ilmoitettiin yli 350 kuolemantapauksesta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yhdysvalloissa on todettu enemmän koronavirustartuntoja kuin missään muussa maassa.