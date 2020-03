Yhdysvalloissa jo yli 2 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin

New York on koronavirusepidemian pahinta aluetta Yhdysvalloissa. Lehtikuva/AFP

Yhdysvalloissa koronavirukseen on kuollut jo yli 2 000 ihmistä, käy ilmi yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Kuolonuhrien määrä on tuplaantunut muutamassa päivässä. Kuolonurheista neljännes on New Yorkin kaupungista.