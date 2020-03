Yhdysvalloissa koronavirusta vastaan taistelevat sairaalat tarvitsevat lisää tarvikkeita – ja nyt vapaaehtoiset ompelevat hengityssuojaimia ensiapuihin

Kun Yhdysvalloissa oli vahvistettu yli 19 000 koronavirustartuntaa, newyorkilaislääkärit julkaisivat sosiaalisessa mediassa hätäpyynnön. Sairaaloiden tarvikkeet olivat käymässä vähiin.

– Etulinjassa jo käytetään uudelleen kertakäyttötarvikkeita. Monet sairaaloidemme lääkärit ovat sairastuneet, kirjoittivat lääkärit Masks4Medicinen sivuilla Facebookissa puolisentoista viikkoa sitten.

– Niille, jotka osaavat ommella: hengityssuojia voi valmistaa tavallisesta kankaasta.

Samaan aikaan newyorkilainen asianajaja Roxane Picard oli flunssaoireiden takia omatoimisessa karanteenissa. Kuvia ommelluista hengityssuojista alkoi levitä sosiaalisessa mediassa.

– Itse tehdyt suojat eivät ole ihanteellisia, mutta fakta on se, että hengityssuojista on pulaa, vapaa-ajallaan vaatteita ompeleva Picard sanoo STT:lle.

Omatekoisen suojan tulisi olla mahdollisimman suojaava ja hygieeninen. Mikä tahansa maski ei ole tarkoitukseen sopiva. Suojassa tulee olla muun muassa useampi kerros, kankaan pitää olla jäykkää ja nenän päälle tulevaan kohtaan tarvitsee esimerkiksi rautalankaa. Useat Masks4Medicinen kaltaiset aloitteet ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa valmistusohjeita.

Lahjoitetut pesunkestävät suojat menevät käyttöön niillä, jotka ovat vähemmän tekemisissä potilaiden kanssa. Sairastuneiden kanssa työskentelevien on tarkoitus edelleen käyttää korkeimpien suojatasojen maskeja.

Aasiassa on tiedetty, miten toimia

Viime viikolla Yhdysvalloissa oli todettu enemmän koronavirustartuntoja kuin Kiinassa. Maanantai-iltana paikallista aikaa maassa oli todettu yli 164 000 tartuntaa. Ainakin 790 ihmistä on kuollut pelkästään New Yorkin kaupungissa, josta on tullut maan koronaviruspandemian keskus. Kaupungissa on jo pystytetty tilapäisiä ruumishuoneita.

Moni Yhdysvalloissa ei ollut osannut valmistautua pandemiaan. Niinä kertoina, kun Picard käy enää ulkona, hän palatessaan desinfioi puhelimensa, avaimensa ja ulko-oven kahvat. Hän vaihtaa vaatteensa ja laittaa ulkona pitämänsä vaatteet ja hengityssuojan pyykkiin.

Picard alkoi toimia näin vasta, kun kuuli Hongkongissa asuvalta ystävältään, mitä ohjeita paikalliset olivat saaneet virukselta suojautumiseen.

– Sarsin takia Hongkongissa on tiedetty, miten toimia, Picard sanoo.

Hongkongissa on todettu satoja tartuntoja. Hengityssuojien käytön ohjeistuksissa on globaalisti merkittäviä eroja. Yhdysvalloissa on ohjeistettu, että hengityssuojia tulisi käyttää, jos sairastuu, Picard pohtii. Hongkongissa suoja on osa lähes jokaisen varustusta.

"Mitä kaiken sulkeminen tarkoittaa tärkeänä vaalivuonna?"

Ranskalais-madagaskarilainen Picard kasvoi Euroopassa. Kun hän muutti opiskelemaan Yhdysvaltoihin, hän tajusi ottaneensa saatavilla olleen terveydenhuollon itsestäänselvyytenä.

– Olin auto-onnettomuuden takia usean tunnin ensiavussa, ja minulta veloitettiin siitä tuhat dollaria.

Koronaviruskriisin alkaessa maan vahvasti sairasvakuutuksiin perustuva terveysjärjestelmä sai monet pohtimaan, mitä käy kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, joilla vakuutusta ei ole. Yhdysvalloissa terveydenhuoltomaksut ovat korkeita, mikä jättää ihmisiä hakeutumasta hoitoon.

Picardista kysymys kuuluukin, mitkä heikommassa asemassa olevat yhteisöt jäävät terveydenhuollon ulkopuolelle.

– Monet eivät halua ajatella asiaa tai myöntää sitä, mutta Yhdysvalloissa rakenteellinen rasismi on syvällä historiassa, hän sanoo.

New Yorkissa Picardia huolestuttavat erityisesti mustien ja latinojen sekä paperittomien siirtolaisten tilanne. Eikä kyse ole pelkästään terveydenhuolloista.

– Kenellä on mahdollisuus tehdä töitä kotona? Keiden lapset käyvät kunnallisia kouluja?

Hänen mukaansa yksityiskouluissa on otettu käyttöön verkko-oppimisympäristöjä. Kunnallisissa kouluissa ei ole samoja mahdollisuuksia, ja oppilaat ovat jäämässä jälkeen.

– Entä mitä kaiken sulkeminen tarkoittaa tärkeänä vaalivuonna äänestäjäksi rekisteröitymisen kannalta?

Äänestäjäksi rekisteröityminen on muutenkin paikoin monimutkaista ja hankalaa. Uurnille ei vaalipäivänä samalla tavalla marssita kuin Suomessa.

Yhdysvalloissa on määrä tämän vuoden lopulla äänestää presidentinvaaleissa. Demokraattipuolueen on ollut tarkoitus kesällä valita lopullinen haastaja presidentti Donald Trumpille.

Mielenterveys sivussa

Työssään yritysmaailmassa Picardin ja hänen kollegoiden tulee sietää kovaakin stressiä. Koronakriisin keskellä töiden tulee tulla tehdyksi kuten ennenkin.

– Emme puhu mielenterveysvaikutuksista tai ahdistuksesta, jota tämän maan hallinto aiheuttaa.

Picardille hengityssuojien ompeleminen on tapa käsitellä ahdistusta.

Hengityssuojiensa sisälle hän on ommellut afrikkalaisesta printtikankaasta linnun. Hän kertoo etsineensä tilanteeseen sopivaa symbolia.

– Halusin kiittää heitä siitä, että he auttavat meitä kaikkia olemaan vapaita.