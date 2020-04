CNN: Yhdysvaltojen koronaviruskuolemissa uusi synkeä ennätys, yli 900 kuollutta yhdessä päivässä

Yhdysvalloissa koronaviruksesta johtuvat kuolemantapaukset lisääntyvät nopeasti. Uutiskanava CNN:n mukaan maassa on kuollut keskiviikkona ainakin 911 ihmistä, mikä on kanavan laskujen mukaan korkein päiväkohtainen lukema tähän mennessä. Yhteensä kuolleita on jo ainakin 4 745.