Britanniaan useita uusia kenttäsairaaloita koronapotilaille

Britanniassa rakennetaan uusia kenttäsairaaloita koronaviruspotilaita varten. Sairaaloita pystytetään Bristoliin, Harrogateen, Birminghamiin ja Manchesteriin. Niihin tulee yhteensä tuhansia vuodepaikkoja.

Lontoon 4 000 paikan kenttäsairaalan oli määrä avautua perjantaina. Sairaala saatiin pystyyn runsaassa viikossa, mutta sen varustelua on kritisoitu puutteelliseksi.

Pääministeri Boris Johnson on luvannut, että Britannia lisää koronavirustestausta "massiivisesti". Johnsonia, joka itse on karanteenissa koronan vuoksi, on kritisoitu hitaasta reagoinnista epidemiaan.

Kruununperijä prinssi Charles on niin ikään kommentoinut omaa sairastumistaan päästyään pois karanteenista. Charles kuvaili sairastamistaan "oudoksi, turhauttavaksi ja usein stressaavaksi kokemukseksi".

Britanniassa on todettu vajaat 34 000 koronavirustartuntaa. Noin 3 000 ihmistä on kuollut.