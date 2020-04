Tuhannet suomalaiset ovat palanneet maailmalta kotiin koronaviruspandemian vuoksi, mutta ulkoministeri Haaviston mukaan yksittäisiä tapauksia on edelleen jumissa maailmalla

Sadattuhannet maailmalla matkailleet EU-kansalaiset ovat palanneet koronaviruspandemian vuoksi Eurooppaan. Palautuslentojen tilannetta käytiin läpi tänään EU-maiden ulkoministerien videokokouksessa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan kriisin puhjetessa Euroopan ulkopuolella oli matkalla arvioilta 600 000 EU-kansalaista, joista noin 370 000 palannut Eurooppaan.

– Suomen kohdalla puhutaan tuhansista, jotka ovat palanneet Suomeen, Haavisto arvioi puhelintiedotustilaisuudessa suomalaismedialle.

EU-maiden välillä on tehty tiivistä yhteistyötä palautuslentojen järjestämisessä, jotta turistit ja matkailijat pääsevät kotiin eri kohteista ja koneet saadaan mahdollisimman täyteen.

Esimerkiksi Finnair on lentänyt palautuslentoja Intian Goalta ja Kuuban Havannasta. Tuetuilla palautuslennoilla matkustajat maksavat itse osuuden lipustaan.

Haavisto huomauttaa, että erikseen järjestettyjen lentojen lisäksi hyvin monet matkailijat ovat palanneet kotiin omin avuin kaupallisilla lennoilla.

Tarkkaa kokonaismäärää edelleen maailmalla olevista suomalaisista matkailijoista ei ole, koska kaikki eivät ole tehneet matkustusilmoitusta ulkoministeriölle.

– Yksittäisiä tietoja tulee henkilöistä, jotka ovat hyvin vaikeissa paikoissa jossain Indonesian tai Filippiinien saaristoissa tai jossain muualla, josta sitten paluumatka ja -reitti alkaa olla aika vaikea, Haavisto kertoo.

Haaviston mukaan kotiutusten sujumisessa tärkeä periaate on, että maat pitävät rajansa auki kauttakulkumatkustajille kotiinpaluuta varten. Suomen kautta on palannut esimerkiksi baltteja ja pohjoismaalaisia, koska Helsinki on heille kätevä vaihtopaikka.

– Meillä on Aasiasta ja taitaa olla muiltakin mantereilta kokemusta, että transit-matkustajiakaan ei päästetä läpi ja silloin on todella, todella hankalia tilanteita ihmisillä, kun he juuttuvat transit-tiloihin, Haavisto sanoo.

Joidenkin maiden kohdalla on ollut ongelmia myös sen varmistamisessa, että palautuslennot pääsisivät laskeutumaan ja hakemaan EU-kansalaisia rajojen mennessä kiinni.

Haavisto kertoo, että näissä tilanteissa EU-maiden ulkoministerit ovat ministeritasolla pyrkineet vaikuttamaan siihen, että lentokentät pysyisivät auki. Palautuslentojen kulusta on neuvoteltu esimerkiksi Perun ja Etelä-Afrikan kanssa.

Ulkoministerien kokouksessa nousi myös Unkarin tilanne, joka herättää huolta hyvin monissa EU-maissa. Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina poikkeuslain, joka mahdollistaa pääministeri Viktor Orbanin hallitukselle maan johtamisen asetuksilla ohi parlamentin. Poikkeuslailla ei ole määräaikaa.

Haaviston mukaan Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto. kutsui omassa puheenvuorossaan huolia vääriksi tai liioitelluiksi.

– Valitettavasti tällainen lainsäädäntö, jolla ei ole näkyvissä päättymispäivää ja joka tulee kriisin keskellä, on tietysti hyvin poikkeavaa ja herättää syvemmän huolen siitä, mitä Unkarissa seuraavaksi tapahtuu, Haavisto sanoi.

Suomi ja 12 muuta EU-maata julkaisivat jo keskiviikkona lausunnon, jossa ne ilmaisivat huolensa koronaviruksen vuoksi säädettyjen poikkeustoimien vaikutuksesta demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltiokehitykseen. Lausunto oli selvästi osoitettu ensisijaisesti Unkarille, vaikkei sitä siinä nimeltä mainita.

Torstaina allekirjoittajien joukkoon liittyi lisää EU-maita, mutta erikoinen tilanne syntyi, kun myös Unkari ilmoittautui mukaan.

– Tämä on tietysti hieman hämmentävää tämä keskustelu, joka tästä on syntynyt, Haavisto kommentoi.

Asian puiminen jatkunee eurooppaministerien pöydässä, joten Haavisto ei ulkoministerinä halunnut ennakoida jatkoa tarkemmin.