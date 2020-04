Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut ennätysmäärä ihmisiä koronavirukseen

Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut 1 480 koronavirustartunnan saanutta. Se on maailman korkein päivittäinen kuolinluku koronaviruspandemian aikana.

Tiedot perustuvat Johns Hopkinsin yliopiston tilastoihin torstai-illasta perjantai-iltaan paikallista aikaa.

Yhdysvalloissa on nyt tiettävästi kuollut yli 7 400 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. New Yorkin kaupunki on maan tartuntakeskittymä. Siellä viruksen seurauksena on kuollut yli 1 850 sairastunutta.

Koko maailmassa viruksen seurauksena on kuollut yli 59 000 ihmistä, selviää Johns Hopkinsin sivuilta. Eniten ihmisiä on kuollut Italiassa ja toisiksi eniten Espanjassa.

Synkkä ennätys rikki toisena päivänä peräkkäin

Yhdysvalloissa kerrottiin myös vuorokautta aikaisemmin maailman korkeimmasta koronaviruksen uhrimäärästä 24 tunnissa. Tuolloin raportoitiin 1 169 kuolemasta.

Italiassa kuoli maaliskuun lopussa yhden päivän aikaan 969 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Se oli pitkään maailman korkein kuolinmäärä.

Koko maailmassa on vahvistettu yli 1 097 000 tartuntaa. Noin neljännes maailman koronavirustartunnoista on todettu Yhdysvalloissa. Maassa sairastuneita on ainakin yli 270 000.

Kiina pysähtyy uhreja muistamaan

Kiina pysähtyy tänään lauantaina viettämään kolmen minuutin suruhetkeä koronaviruksen uhrien muistoksi. Pysähdys alkaa aamuviideltä Suomen aikaa, eli Pekingin ajassa aamukymmeneltä.

Varsinaisesta hiljaisesta hetkestä ei ole kyse, sillä pysähdyksen aikana soitetaan muun muassa ilmahälytyssireenejä koronaviruksen yli 3 000 todetun kiinalaisuhrin muistoksi.

Kiinan hallitus on sanonut, että tilaisuudella kunnioitetaan viruksen vastaisen taistelun "marttyyreja". Valtio on myöntänyt tämän arvonimen 14 terveydenhuollon työntekijälle, jotka menettivät henkensä koronavirukselle.

Näiden marttyyrien joukossa on Li Wenliang, joka oli ensimmäisenä uudesta viruksesta varoittanut wuhanilainen lääkäri. Teon aikaan viranomaiset syyttivät Litä perättömien huhujen levittämisestä.

Kiinan uhrimääriä kyseenalaistettu

Kiinan keskushallinto on sittemmin vierittänyt vastuuta Lin kohtelusta ja epidemian alkumetrien epäonnistumisista Hubein maakunnan paikallisviranomaisten niskaan.

Hubein maakunnan tiukkoja liikkumisrajoituksia on alettu osittain lieventämään. Kiinan mukaan uusien tartuntojen määrä maassa on laskenut lähelle nollaa.

Kiinan hallituksen antamia virallisia lukuja koronaviruksen vaatimista uhreista on laajalti kyseenalaistettu. Muun muassa Yhdysvaltain keskustelutiedustelupalvelu CIA uskoo Kiinan peittelevän viruksen todellista uhrimäärää, kertoi New York Times torstaina.