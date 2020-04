Saksalaismedia: USA takavarikoi Berliinin poliiseille tilattuja hengityssuojaimia

Saksassa epäillään, että Yhdysvallat on estänyt 200 000 hengityssuojaimen viemisen Saksaan. Ne oli tarkoitettu berliiniläispoliisien käyttöön suojaaman heitä koronavirukselta. Saksalaistietojen mukaan suojaimet olisi Saksan sijasta ohjattu menemään Yhdysvaltoihin.

Saksalaisviranomainen kertoo Der Tagesspiegel -lehdelle, että suojainerä jumittui Bangkokiin.

– Uskomme, että tämä liittyy Yhdysvaltain hallituksen määräämään vientikieltoon, Barbara Slowik kommentoi lehdelle.

Hengityssuojaimet oli lehden mukaan tilattu amerikkalaiselta 3M-yritykseltä, mutta ne oli valmistettu Kiinassa.

Berliiniläinen hallitusviranomainen Andreas Geisel tuomitsee teon "nykyajan merirosvouksena". Hän vaati Yhdysvaltoja pitämään kiinni kansainvälisistä kauppasäännöistä.

– Näin ei menetellä transatlanttisten kumppanien kanssa, Geisel sanoi Der Tagesspiegel -lehden mukaan.

Taustalla laki Korean sodan ajoilta

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan 3M-yritystä on kielletty viemästä terveydenhuoltotarvikkeita muihin maihin. Kielto perustuu Korean sodan ajalta peräisin olevaan lakiin, jonka presidentti Donald T rump on aktivoinut. Tavoitteena on saada yhdysvaltalaiset yritykset tuottamaan enemmän terveydenhuoltotarvikkeita kotimaiseen käyttöön.

3M on kertonut aiemmin, että Yhdysvaltain hallitus on pyytänyt sitä lopettamaan N95-hengityssuojainten viennin Kanadaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Yritys varoitti, että tällaisella menettelyllä on merkittäviä humanitaarisia seurauksia ja se voi saada muut maat toimimaan samoin.