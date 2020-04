New Yorkin osavaltiossa koronavirukseen kuolleita jo yli 3 500

Yhdysvalloissa vahvistettuja koronavirustartuntoja oli lauantaina lähes 280 000, selviää Johns Hopkinsin yliopiston tilastoista. Yksistään New Yorkin osavaltiossa tartuntoja oli noin 113 700 ihmisellä, kertoi puolestaan kuvernööri

Koronaan on tähän mennessä koko Yhdysvalloissa kuollut reilut 7 100 ihmistä, joista 3 500 on New Yorkin osavaltiossa.

Yhdysvalloissa koko kansaa on kehotettu suojaamaan kasvonsa ulkona ollessaan, kertoivat kansainväliset mediat. Yhdysvaltain tautikeskuksen suosituksesta kertoi presidentti Donald Trump päivittäisessä koronavirustilannekatsauksessaan perjantaina paikallista aikaa.

New York Times -lehden mukaan Trump sanoi, että kyse on suosituksesta ja että hengityssuojat tulisi jättää terveydenhuollon ammattilaisille. Trump lisäsi, että suojat eivät korvaa turvaväliä toisiin ihmisiin.

Päivää aiemmin New Yorkin kaupungin pormestari Bill de Blasio kehotti kaikkia suojaamaan kasvonsa ulkona esimerkiksi huivilla. Myös hän korosti, että hengityssuojat tulisi jättää terveydenhuollon työntekijöiden käyttöön.

Kiinassa muistettiin viruksen vastaisen taistelun "marttyyreja"

Kiina pysähtyi lauantaina viettämään kolmen minuutin suruhetkeä koronaviruksen uhrien muistoksi.

Varsinaisesta hiljaisesta hetkestä ei kuitenkaan ollut kyse, sillä pysähdyksen aikana soitettiin muun muassa ilmahälytyssireenejä koronaviruksen yli 3 000 todetun kiinalaisuhrin muistoksi.

Kiinan hallituksen mukaan tilaisuudella kunnioitettiin erityisesti viruksen vastaisen taistelun "marttyyreja". Valtio on myöntänyt tämän arvonimen 14 terveydenhuollon työntekijälle, jotka menettivät henkensä koronavirukselle.

Näiden marttyyrien joukossa on Li Wenliang, joka oli ensimmäisenä uudesta viruksesta varoittanut wuhanilainen lääkäri. Teon aikaan viranomaiset syyttivät Litä perättömien huhujen levittämisestä.

Kiinan keskushallinto on sittemmin vierittänyt vastuuta Lin kohtelusta ja epidemian alkumetrien epäonnistumisista Hubein maakunnan paikallisviranomaisten niskaan.

Iranissa uusien tartuntojen määrän sanotaan laskeneen

Iranissa uusien koronavirustartuntojen määrä on laskenut neljänä peräkkäisenä päivänä, selviää maan lauantaina julkistamista virallisista luvuista. Lauantaina päättyi myös persialaiseen uudenvuoden viettoon liittynyt kahden viikon loma.

Maan pääkaupungissa Teheranissa juhla-ajan päättyminen ei kuitenkaan merkinnyt normaalien olojen palaamista, sillä uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan esimerkiksi monet kaupat olivat edelleen kiinni.

Terveysministeriön tiedottaja kertoi tiedotustilaisuudessa lauantaina, että maassa oli kuluneen vuorokauden aikana rekisteröity reilut 2 500 uutta virustartuntaa.

Tiedottajan mukaan uusia kuolemantapauksia oli vuorokaudessa tullut 158. Tähän mennessä Iranissa on virallisten tietojen mukaan kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen vajaa 3 500 ihmistä.

Iran on yksi pandemiasta pahiten kärsineitä maita. Siellä on virallisten tietojen mukaan virustartunnan saaneita ihmisiä yli 55 700. Sairaalasta pois päässeitä parantuneita kerrotaan olevan noin 19 700.

Iranissa on vastustettu karanteeneja, mutta kaupunkien välinen matkustus kiellettiin viime kuun loppupuolella ja kielto jatkuu 8. huhtikuuta asti. Viranomaiset ovat kuitenkin antaneet ymmärtää, että kieltoa ja muun muassa koulujen pitämistä suljettuna voidaan jatkaa viruksen leviämisen hillitsemiseksi.