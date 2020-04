Ranskassa lääkärit testaavat koronavirustaudista toipuneiden veriplasmaa taudista yhä kärsivien potilaiden hoidossa.

Toiveena on, että taudista toipuneiden veriplasman sisältämät vasta-aineet tehoaisivat virusta vastaan myös muihin potilaisiin siirrettynä. Veriplasma on veren nestettä, josta on poistettu verisolut.

Taudeista toipuneiden elimistössä syntyneitä vasta-aineita sisältävää veriplasmaa on käytetty onnistuneesti virustautien kuten ebolan ja sarsin hoitoon pienen mittakaavan kliinisissä potilaskokeissa.

