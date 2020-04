Yhdysvallat lähettää armeijahenkilöstöä tukemaan osavaltioita taistelussa koronavirusta vastaan

Yhdysvallat aikoo lähettää tuhansittain armeijan henkilöstöä osavaltioihin auttamaan taistelussa koronavirusta vastaan, kertovat useat kansainväliset mediat.

Maan presidentti Donald Trump kertoi asiasta päivittäisessä koronavirustilannekatsauksessaan. Guardianin mukaan Trump ilmoitti, että 1 000 ihmistä lähetetään New Yorkin kaupunkiin, joka on maan tartuntakeskus.

Henkilökunnan joukossa on armeijan lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Trump kuvaili myös tulevia viikkoja kaikkein vaikeimmiksi, sillä luvassa on useita koronaviruskuolemia, kirjoittaa New York Times.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yhdysvalloissa yli 8 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Yli 300 000 ihmisen on vahvistettu saaneen tartunnan, käy ilmi Johns Hopkinsin yliopiston tilastoista.

Lääkäriksi opiskelevat töihin

Trump kertoi myös, että 85 000 ihmistä on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi auttamaan New Yorkia. Heistä 22 000 on osavaltion ulkopuolelta.

Aikaisemmin New Yorkin kaupunki lähetti hätäpyynnön asukkailleen. Pyynnössä kehotettiin kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia liittymään toimiin.

– Tarvitsemme jokaista, joka ei ole vielä mukana tässä taistelussa, pormestari Bill de Blasio sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Hän on arvioinut, että kaupunki tarvitsee 45 000 ihmistä lisää taistelemaan pandemiaa vastaan huhti–toukokuussa.

New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo sanoi allekirjoittavansa toimeenpanomääräyksen, joka antaa tänä keväänä valmistuville lääketieteen opiskelijoille luvan aloittaa työt jo nyt.

New Yorkin osavaltiossa yli 3 500 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.