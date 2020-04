Pelkästään New Yorkissa yli 700 koronakuolemaa vuorokaudessa

Yhdysvalloissa pelkästään New Yorkin osavaltiossa oli kirjattu yli 700 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa vuorokauden sisällä, kuvernööri Andrew Cuomo kertoi tiistaina.

Määrä on suurin tähän mennessä. Aiempi suurin luku oli runsaat 600 viime perjantailta. Kaikkiaan osavaltiossa virus on tappanut vajaat 5 500 ihmistä.

New York on Yhdysvaltojen ylivoimaisesti pahimmin koronaviruksesta kärsinyt osavaltio. Siellä on Johns Hopkins -yliopiston mukaan rekisteröity lähes puolet koko maan koronakuolemista.

Cuomon mukaan New York on nyt lähellä pandemian huippua, sillä sairaalaan tai tehohoitoon viruksen vuoksi joutuneiden määrä ei ole enää viime päivinä kasvanut. Hän kehotti kaupungin asukkaita vastakin pysyttelemään kotioloissa, ellei poistuminen ole aivan välttämätöntä.

– Tiedän, että se on vaikeaa, mutta meidän on jatkettava, Cuomo sanoi.

New Yorkissa koulut ja ei-välttämättömät yritykset on määrätty kiinni lähes kuun loppuun asti.

Wisconsinin republikaanit eivät halunneet siirtää vaaleja

Koronaviruksen leviämisestä huolimatta Wisconsinin osavaltiossa järjestettiin tiistaina esivaalit. Wisconsinin korkein oikeus torppasi maanantaina paikallista aikaa esivaalien siirtämisen kesäkuulle.

Wisconsinin demokraattikuvernööri Tony Evers päätti maanantaina lykätä tiistaille kaavailtuja esivaaleja koronaviruspandemian takia kesäkuun 9. päivälle. Perusteluna oli vaalivirkailijoiden ja äänestäjien suojeleminen virukselta. Republikaanien hallussa olevat Wisconsinin senaatti ja alahuone kuitenkin valittivat asiasta osavaltion korkeimpaan oikeuteen.

Oikeus päätti äänin 4–2, ettei vaaleja saa siirtää. Äänestys meni ideologisten linjojen mukaan, niin että konservatiivituomarit vastustivat vaalien siirtämistä ja liberaalituomarit kannattivat sitä.

Wisconsinin demokraattipuolueen puheenjohtaja Ben Wikler tuomitsi oikeuden päätöksen ja sanoi, ettei puolue rohkaise demokraatteja äänestämään vaaleissa. Wikler kehotti republikaaneja toimimaan samoin.

Esivaaleja siirretty useassa osavaltiossa

Koronaviruksen alettua toden teolla levitä Yhdysvalloissa useimmat osavaltiot ovat siirtäneet esivaalejaan tai päättäneet pitää esivaalit vain kirjeäänestyksenä.

Esivaalit ovat vielä pitämättä noin puolessa osavaltioista, mutta Joe Bidenin katsotaan jo olevan erittäin lähellä demokraattien presidenttiehdokkuutta. Presidentti Donald Trumpin valinta republikaanien ehdokkaaksi puolestaan on ollut koko ajan läpihuutojuttu.

Trump osoitti Twitterissä suosiotaan Wisconsinin päätökselle pitää esivaalit alkuperäisen aikataulun mukaisesti.