Britanniassa yli 900 koronakuolemaa päivässä, yhteensä yli 7 000 vainajaa

Britanniassa on covid 19 -tautiin kuollut yhteensä jo pitkälti yli 7 000 ihmistä. LEHTIKUVA/AFP

Britanniassa on koronaviruksen seurauksena kirjattu 938 kuolemaa vuorokaudessa. Määrä on korkein epidemian aikana Britanniassa. Kasvua edelliseen korkeimpaan kirjaukseen on 152 kappaletta.

Britanniassa on covid 19 -tautiin kuollut yhteensä jo pitkälti yli 7 000 ihmistä.