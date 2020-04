Taiwan ja WHO sanasodassa koronaviruksen vuoksi – maa vaatii WHO:lta anteeksipyyntöä, WHO:n pääjohtaja syyttää Taiwania rasistisesta nimittelystä

Taiwan vaatii anteeksipyyntöä Maailman terveysjärjestö WHO:lta.

Taustalla on järjestön pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin eilinen kommentti, jossa hän syytti Taiwanin hyökänneen häntä vastaan ja käyttäneen rasistisia nimityksiä hänestä. Taiwan on kiistänyt syytökset.

Taiwanin ja WHO:n välit ovat olleet ennätyskireät koronaviruspandemian aikana, vaikka Taiwan on pitänyt viruksen verrattain hyvin hallinnassa. Maassa virukseen on kuollut viisi ja vahvistettuja tapauksia on 379.

Kireiden välien taustalla on se, että Taiwan on suljettu ulos WHO:sta Kiinan painostuksen takia. Kiina pitää Taiwania yhä kapinallisena maakuntanaan, joka tullaan aikanaan palauttamaan emämaan yhteyteen.

Vahvistettuja tapauksia 1,5 miljoonaa koko maailmassa

Vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä maailmassa on nyt yli 1,5 miljoonaa, kertoo uutistoimisto AFP:n laskenta.

Todellisuudessa tartuntamäärä lienee tätäkin isompi, koska kaikkia epäilyjä ei testata.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi eilen, että noin puolet koronatartunnoista on Euroopassa. Eniten tautitapauksia on vahvistettu Yhdysvalloissa.

Tautiin on maittain kuollut eniten ihmisiä Italiassa.