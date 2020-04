Britannian pääministeri Boris Johnson on neljättä päivää tehohoidossa. Lehtikuva/AFP

Britanniassa koronaviruksen vuoksi tehohoitoon joutuneen pääministeri Boris Johnsonin tila on kohentumassa. Kulttuuriministeri Oliver Dowden kertoo BBC:lle, että Johnsonin tila on vakaa ja hän on noussut istumaan ja keskustellut hoitohenkilökunnan kanssa.