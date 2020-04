New Yorkin kuvernöörin Andrew Cuomon mukaan valoa on näkyvissä, sillä sekä sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden määrä että tehohoitoon joutuneiden sairastuneiden määrä ovat laskussa. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa New Yorkissa on kirjattu 799 koronakuolemaa vuorokauden aikana, kertovat viranomaiset. Määrä on korkein sitten epidemian alun.