New Yorkin osavaltiossa pientä vähennystä vuorokautisessa koronakuolleisuudessa – Thaimaassa myyntikielto sai ihmiset hamstraamaan alkoholia

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 7 800 ihmistä, kertoi kuvernööri Andrew Cuomo CNN:n mukaan perjantaina.

Vuorokauden aikana kuolonuhrien määrä oli kasvanut ainakin 777:llä, missä oli parikymmentä vähemmän kuin vuorokautta aiemmin.

New Yorkin kaupungissa on kaivettu joukkohauta, jossa viranomaisten mukaan viimeisen leposijan saavat ihmiset, joilla ei ole lähiomaisia tai joiden perheillä ei ole varaa hautajaisiin, kertoi BBC.

Lennokkikuvissa näkyy joukkohauta, jonne vainajat on laskettu yksinkertaisissa puuarkuissa. Paikka on Hart Islandin saari Bronxin edustalla. Saari on 150 vuotta toiminut paikkana, jonne köyhien perheiden omaisia on haudattu joukkohautoihin.

Cuomo varoitti viruksen toisesta aallosta

Cuomon mukaan talouden liian nopea avautuminen voi johtaa koronaviruksen toiseen aaltoon. Yhdysvaltain tulisikin tarkkailla toisia valtioita, jotka ovat käyneet läpi avaamisprosessin ja oppia siitä, kun mietitään koronaviruksen mahdollista toista aaltoa, Cuomo sanoi.

Koko Yhdysvalloissa on vahvistettuja virustartuntoja yli 476 000. Kuolonuhreja on reilut 17 800 eli 54 miljoonaa asukasta kohti.

Myös Maailman terveysjärjestön johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti perjantaina valtioita liian hätäisesti luopumasta koronaviruksia koskevista rajoituksista, sillä tämä saattaa hänen mukaansa johtaa viruksen uuteen tulemiseen.

– Tiedän eräiden maiden suunnittelevan jo siirtymistä pois pysykää kotona -rajoituksista. WHO haluaa rajoitusten poistumista niin kuin ketkä tahansa muutkin. Samaan aikaan rajoitusten liian nopea poistaminen voi johtaa tappavaan (koronaviruksen) elpymiseen, Tedros sanoi.

Jemenissä vahvistettu ensimmäinen koronavirustartunta

Sisällissodan pahoin runtelemassa Jemenissä on vahvistettu ensimmäinen koronavirustartunta. Maan kansainvälisesti tunnustettu hallinto kertoi asiasta Twitterissä perjantaina.

Avustusjärjestöt ovat varoittaneet, että viruksen vaikutukset Jemenissä tulevat olemaan katastrofaaliset. Sisällissota on syössyt Jemenin yhteen maailman pahimmista humanitaarisista katastrofeista, ja maan terveydenhuoltojärjestelmä on raunioina.

Aiemmin tällä viikolla Saudi-Arabian johtama liittouma kertoi julistavansa Jemeniin kahden viikon tulitauon koronaviruksen uhan takia. Liittouma on taistellut Jemenin hallituksen rinnalla Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan vuodesta 2015.

Huthit tyrmäsivät tulitaukoilmoituksen tuoreeltaan. Heidän mukaansa kyseessä on vain julkisuustemppu, jolla saudit yrittävät parantaa liittouman imagoa. Huthit ovat myös syyttäneet liittoumaa ilmaiskujen jatkamisesta tulitaukoilmoituksen jälkeen.

Noin 30 miljoonan asukkaan Jemen on arabimaista köyhin. On arvioitu, että 80 prosenttia maan väestöstä eli noin 24 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua tai suojelua.

Thaimaassa kiellettiin alkoholin myynti

Osissa Thaimaata alkoholin myynti on kielletty koronaviruksen takia. Esimerkiksi pääkaupungissa Bangkokissa myyntikielto alkoi perjantaina ja kestää 10 päivää.

Tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä songkranin eli thaimaalaisen uudenvuoden aikaan. Vesifestivaalinakin tunnettu uudenvuoden juhlinta alkaa maanantaina. Toiveissa on, että myyntikielto saisi ihmiset jäämään kotiin katujuhlien sijaan.

Kielto sai ihmiset hamstraamaan alkoholia muun muassa Bangkokissa ennen myynnin loppumista. Pitkistä jonoista kertoi muun muassa BBC.