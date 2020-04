Koronapelko ryöpsähti rajuksi rasismiksi Kiinassa – mustia ei palvella ravintoloissa ja häädetään kodeistaan

Yhdysvallat varoitti lauantaina afroamerikkalaisia matkustamasta eteläkiinalaiseen Guangzhoun kaupunkiin, missä mustien kerrotaan joutuneen viime päivinä rajun syrjinnän kohteiksi.

Taustalla on pelko koronaviruksesta. Guangzhoussa on todettu useita uusia virustartuntoja, jotka on liitetty kaupungin nigerialaisväestöön.

Sen takia viranomaiset ovat Yhdysvaltojen Guangzhoun-konsulaatin mukaan pakottaneet koronavirustesteihin ja karanteeniin ihmisiä, joilla katsotaan olleen "afrikkalaisia kontakteja".

– Poliisi on myös kieltänyt baareja ja ravintoloita palvelemasta asiakkaita, joilla vaikuttaa olevan afrikkalaisia juuria. Afroamerikkalaiset ovat lisäksi kertoneet, että jotkut yritykset ja hotellit eivät suostu ottamaan heitä asiakkaakseen, konsulaatti kirjoitti uutiskanava CNN:n näkemässä tiedonannossa.

En pysty ostamaan ruokaa mistään"

15 miljoonan asukkaan Guangzhou on Kiinan suurimpia kaupunkeja. Useat koronavirustartunnan saaneista olivat Kiinan valtiollisen median mukaan viettäneet aikaa Guangzhoun Pikku-Afrikkana tunnetussa kaupunginosassa.

Kohu kuumeni, kun paljastui, että koronadiagnoosin saaneista useat eivät olleet noudattaneet karanteenimääräyksiä, vaan olivat käyneet ravintoloissa ja muissa julkisissa paikoissa. Sääntöjä rikkoneiden kerrottiin olevan Nigerian kansalaisia. Heidän toimintansa takia lähes 2 000 ihmistä jouduttiin testaamaan tai määräämään karanteeniin, Kiinan valtiollinen media kertoi.

Monet mustat kertoivat uutistoimistolle AFP:lle joutuneensa Guangzhoussa rajun rasismin ja syrjinnän kohteiksi. Ugandalainen vaihto-oppilas Tony Mathias, 24, häädettiin asunnostaan maanantaina.

– Olen nukkunut neljä päivää sillan alla syömättä. En pysty ostamaan ruokaa mistään. Kaupat ja ravintolat eivät suostu palvelemaan minua. Poliisi käski vain lähtemään johonkin toiseen kaupunkiin, hän kertoi AFP:lle.

Joitain mustia on käsketty pysymään kotonaan, vaikka heidän koronatestinsä olivat negatiiviset eivätkä he ole matkustaneet ulkomaille vuosiin.

Kiinan ulkoministeriö myönsi aiemmin viikolla, että afrikkalaisen väestön kanssa on ollut joitain "väärinkäsityksiä".

– Haluan korostaa, että Kiinan hallitus kohtelee kaikkia ulkomaalaisia Kiinassa tasa-arvoisesti, ulkoministeriön edustaja vakuutti.