Yhdysvalloissa on kuollut viimeisen vuorokauden aikana ainakin 1 920 ihmistä koronavirukseen, kertovat Johns Hopkinsin yliopiston laskelmat.

Luku on hieman alhaisempi kuin edellispäivänä perjantaina, jolloin kuolleita oli yli 2 000. Se oli koko viruspandemian korkein päiväluku maailmanlaajuisesti.

Yhdysvalloissa on kuollut koronaviruksen takia jo yli 20 500 ihmistä, enemmän kuin missään muussa maassa. Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on 62, mikä on selvästi vähemmän kuin joissain Euroopan maissa.

