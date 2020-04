Turkin sisäministeri erosi koronapaniikin takia

Turkin sisäministeri Suleyman Soylu on ilmoittanut erostaan. Eron syynä on ihmisten paniikinomainen ryntäys kauppoihin, kun perjantai-iltana ilmoitettiin, että ihmisten on pysyttävä kodeissaan kaksi vuorokautta. Kielto tuli voimaan jo perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Kiellon tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä maassa.