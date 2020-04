Yhdysvalloissa ainakin 1 514 ihmistä on kuollut koronavirukseen viimeisen 24 tunnin aikana, kertoo Johns Hopkins -yliopisto. Määrä putosi aiemmasta vuorokaudesta yli 400:lla.

Luku on kuvaa tilannetta lauantai-illasta sunnuntai-iltaan paikallista aikaa. Lauantaina kuolleita kerrottiin olleen edeltävän vuorokauden aikana 1 920.

Yhdysvalloissa on sekä todettuja tartuntoja että koronaviruksesta johtuvia kuolemia eniten maailmassa. Kuolleita on jo yli 22 000. Tilastosivusto Worldometerin mukaan väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden kuollut virukseen 67 ihmistä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Todettuja tartuntoja on maassa yli 555 000.