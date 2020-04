Ranskassa jatketaan koronarajoituksia – Espanjassa rajoituksiin höllennyksiä

Ranskassa koronarajoituksia jatketaan 11. toukokuuta asti, kertoo presidentti Emmanuel Macron.

Terveysministeriön mukaan kuluneen vuorokauden aikana maassa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 574 ihmistä. Kaikkiaan Ranskassa on koronaviruksen vuoksi kuollut tähän mennessä yli 14 900 ihmistä.

Varmistettuja koronavirustartuntoja maassa on rekisteröity liki 137 000.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Espanjassa löysättiin maanantaina hieman koronarajoituksia. Niinpä esimerkiksi tehtaissa työskentelevät ja sellaiset, jotka eivät voi tehdä etätöitä saivat palata työpaikoille. Kaikkien on kuitenkin noudatettava tiukkoja turvaohjeita, kertoi BBC.

Madridissa metro-, linja-auto- ja rautatieasemilla poliisit ja Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakoivat matkustajille kasvosuojaimia. Kuitenkin myös ruuhka-aikaan pääkaupungissa oli julkisissa joukkoliikennevälineissä paljon normaalia vähemmän matkustajia.

Madridin Atochan asemalla suojaimia ojennettiin ihmisille käsivarren mitan päästä, jotta vältyttäisiin liian läheisiltä kontakteilta.

– On suurenmoista, että hallitus tekee näin, koska kasvosuojaimia ei joko löydy kaupasta tai ne ovat hyvin kalliita, sanoi sairaanhoitaja Brenda Palacios, joka otti kaksi suojainta.

– Minulla on yksi kasvosuojain töissä, jota en voi ottaa mukanani kotiin, joten olen jättänyt sen työpaikalle, hän jatkoi.

Myös toimistotyöntekijä Jose Antonio Cruces piti kasvomaskien jakamista hienona asiana.

– Monilla ihmisillä (julkisissa liikennevälineissä) ei ole maskeja tai käsineitä, hän sanoi.

Koronatietoa keräävän Worldometer-sivuston mukaan Espanjassa on yli 169 000 vahvistettua koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut lähes 17 500 ihmistä eli 374 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

Merkel ja osavaltioiden johtajat päättävät rajoitusten jatkosta

Myös Saksassa ollaan liikahtamassa kohti rajoitusten asteittaista höllentämistä. Maassa uusien tartuntatapausten määrä on ollut laskussa, ja koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on jäänyt paljon alle naapurimaiden lukujen.

Saksan kansallinen tiedeakatemia Leopoldina suositteli maanantaina rajoitusten lieventämistä asteittain, jos uusien tartuntatapausten määrä vakiintuu alhaiselle tasolle ja jos henkilökohtaiset hygieniatoimet jäävät voimaan.

Akatemian tutkimustulokset muodostavat perustan päätökselle, jonka liittokansleri Angela Merkel ja Saksan 16 osavaltion johtajat tekevät keskiviikkona. He ratkaisevat, jatketaanko maaliskuun puolivälissä määrättyjä rajoituksia, joiden on määrä umpeutua sunnuntaina.

Viikonloppuna terveysministeri Jens Spahn jo vihjaisi rajoitusten vaiheittaisesta löysentämisestä. Höllennykset voivat hänen mukaansa vaihdella aloittain. Hän ei kuitenkaan yksilöinyt, millä talouden aloilla rajoituksia lievennetään ensimmäiseksi.

Saksassa on varmistettuja koronavirustartuntoja vajaa 128 000. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut noin 3 000 ihmistä eli 36 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

Tanskassa palataan kouluun

Tanskassa alle 12-vuotiaiden lasten on määrä palata kouluihin ja lastentarhoihin keskiviikkona. Maan hallitus katsoo, että koronaviruksen leviäminen on hallinnassa ja talous pitää saada uudestaan käyntiin.

– On tärkeää, ettemme pidä Tanskaa suljettuna pidempään kuin on pakko. Mutta jos avaamme maamme liian nopeasti, vaarana on, että tartunnat lisääntyvät liian nopeasti ja joudumme uusiin sulkuihin, pääministeri Mette Frederiksen sanoi viime viikolla.

Itävallassa osa koronaviruksen takia suljetuista kaupoista saa avata ovensa tiistaina. Hallituksen mukaan lupa koskee pienempiä kauppoja, suuremmat kaupat pysyvät kiinni ainakin toukokuun alkuun asti. Ravintolat ja hotellit on määrä avata toukokuun puolivälissä.

Tanskassa vahvistettuja koronavirustartuntoja on noin 6 300. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 285 ihmistä eli 49 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.