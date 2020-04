Putin: Viranomaisten varauduttava poikkeuksellisiin koronatilanteisiin

Venäjän presidentti Vladimir Putin kehottaa viranomaisia valmistautumaan poikkeuksellisiin koronavirusskenaarioihin. Hänen mukaansa viranomaisten tulee ottaa huomioon kaikkein monimutkaisimmatkin kehityssuunnat.

Seuraavat viikot tulevat Putinin mukaan olemaan ratkaisevia siinä, mihin suuntaan koronatilanne kehittyy Venäjällä. Venäläinen uutistoimisto Tass kertoo, että maassa ei vielä ole saavutettu virustartuntojen huippukohtaa.

– Näemme, että tilanne muuttuu joka päivä ja valitettavasti tartunnan saaneiden määrä kasvaa, Putin sanoi Tassin mukaan etätilaisuudessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Presidentin mukaan riskialueita ovat Moskova ja Moskovan alue sekä suuret kaupungit.

Suurin osa tartunnoista on todettu Moskovassa, jossa maaliskuun lopussa ryhdyttiin asukkaiden eristystoimiin.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan lähes 146 miljoonaan asukkaan Venäjällä on vahvistettu yli 18 000 tartuntaa. Ainoastaan maanantaina maassa vahvistettiin yli 2 500 tartuntaa. Tartuntoja uskotaan olevan enemmän, sillä lieväoireisia ei testata viruksen varalta. Kuolleita on noin 150.

Kiinassa suurin osa uusista tartunnoista Venäjän rajalla

Kiinassa suurin osa uusista koronatartunnoista on todettu Venäjän rajalla sijaitsevassa maakunnassa, kirjoittaa Guardian. Kiinassa todettiin maanantaina 89 uutta koronavirustartuntaa. 86 tartunnoista on tullut ulkomailta, ja niistä 79 on todettu Pohjois-Kiinassa Venäjän rajalla sijaitsevassa Heilongjiangin maakunnassa.

Yhteensä maakunnassa on todettu yli 400 Venäjällä saatua tartuntaa.

Kiinan valtiollinen lehti Global Times kirjoittaa Guardianin mukaan, että Kiinan tulee estää uusien tartuntojen tulo maahan. Lehden mukaan Venäjä on varoittava esimerkki muille siitä, miten maahan tulleita tartuntoja ei ole saatu hallintaan.

Kiinassa maanantain tartuntamäärä on hieman pienempi kuin edellisenä päivänä.

Koronavirus lähti leviämään Kiinan Hubein maakunnasta. Siellä ei todettu maanantaina yhtään uutta tartuntaa eikä koronaviruskuolemaa.