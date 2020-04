Ruotsissa jo yli 1 200 koronaviruskuolemaa – Saksa jatkamassa rajoituksia toukokuulle

Ruotsissa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli 1 200:n, kertovat viranomaiset. Kuolleita on nyt 1 203. Määrä kasvoi eilisestä 170:llä. Koronavirustartuntoja on yli 11 900.

Tehohoidossa oli yli 950 ihmistä. Eilen kuolleiden määrä kasvoi edellispäivästä 114 ihmisellä. Mainos alkaa Mainos päättyy Saksa on jatkamassa koronaviruksen vuoksi määrättyjä rajoituksia toukokuun 3. päivään saakka, kertovat hallituslähteet. Saksan osavaltioiden edustajat neuvottelevat tänään siitä, miten maa etenee koronakriisin hoidossa. Saksan nykyisten rajoitusten voimassaolo päättyy sunnuntaina. Tartuntoja tilastoivan Worldometer-sivuston mukaan Saksassa on todettu reilut 132 000 koronatartuntaa. Viruksen seurauksena on kuollut vajaat 3 500 ihmistä.