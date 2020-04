Trumpin suunnitelma höllätä koronatoimia huolettaa – "Yhdysvalloissa ei tarpeeksi testauskapasiteettia"

Yhdysvalloissa terveysasiantuntijat ovat varoittaneet maan hallintoa koronavirusrajoituksien höllennyksistä.

Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on todennäköisesti ohittanut koronaviruksen leviämishuipun. Hän sanoi keskiviikkona tartuntatilastojen antavan ymmärtää, että uusien tartuntojen huippu olisi jo takanapäin. Hän myös hehkutti Yhdysvaltain testauskapasiteetin kasvavan eniten maailmassa.

Trump on aikeissa kertoa torstain päivittäisessä koronaviruslehdistötilaisuudessaan ohjeistaan maan talouden uudelleenavaamiselle.

Asiantuntijat ovat eri mieltä, kertoo New York Times. Monen mukaan maassa ei ole riittävästi koronavirustestejä tartuntojen jäljittämiseen eikä siksi esimerkiksi ihmisten töihin paluuta voida pitää turvallisena.

Lisäksi vasta-aineita mittaavat testit, jotka paljastavat, onko joku jo sairastanut koronaviruksen, ovat vasta nyt saapumassa viranomaisten käyttöön.

– Testaaminen on äärimmäisen tärkeää koronaviruksen seuraavassa aallossa, jossa tavoitteena on havaita ja jäljittää pienemmät tautiketjut, sanoo Duken yliopiston terveyspolitiikan keskuksen johtaja M ark McClellan.

Hänen mukaansa tähän vaaditaan huomattavasti nykyistä isompi testikapasiteetti. Hänen mukaansa testauskapasiteettia ollaan kasvattamassa ja Yhdysvalloissa voidaan tehdä 2 miljoonaa testiä viikossa, mutta todennäköisesti vasta toukokuun lopussa.

Myös Yhdysvaltain liike-elämän johtajat ovat New York Timesin mukaan varoittaneet Trumpin hallintoa siitä, että talous ei voi avautua, jolleivat ihmiset koe turvalliseksi palata normaaliin elämään. Tämä vaatii taas enemmän testausta.

New York vaatii kansallista apua testauksen lisäämiseen

New Yorkin kuvernööri, demokraatti Andrew M. Cuomo taas vaati liittovaltiolta apua testauksen lisäämiseen.

– Mitä enemmän testejä, sitä vapaampi talous. Mutta meillä ei ole tarpeeksi kansallista kapasiteettia testaukseen. Emme voi tehdä niitä vielä. Se on totuus, hän sanoi New York Timesin mukaan.

New York on ollut yksi pahiten koronaviruksen runtelemista alueista Yhdysvalloissa. John Hopkinsin yliopiston laskurin mukaan New Yorkin kaupungissa virukseen on kuollut lähes 11 000 ihmistä.

Ennätysmäärä ihmisiä kuollut koronavirukseen

Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut lähes 2 600 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo uutistoimisto AFP. Määrä on maailman suurin yksittäinen päiväluku.

Uutistoimisto perustaa tietonsa Johns Hopkinsin yliopiston päivittyvään laskuriin. Määrää on seurattu tiistai-illasta keskiviikkoiltaan paikallista aikaa.

Yliopisto kertoo omilla sivuillaan, että keskiviikkona Yhdysvalloissa on vahvistettu hieman alle 2 500 koronaviruskuolemaa, mikä on enemmän kuin aikaisempi ennätys.

Yhdysvalloissa on viruksen aiheuttamaan tautiin kuollut yli 28 000 ihmistä. Noin 330 miljoonan asukkaan maassa on vahvistettu eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Sairastuneita oli paikallista aikaa keskiviikkoiltaan mennessä tiettävästi yli 634 000.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.