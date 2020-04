Kiina korjasi koronakuolemiaan kymmeniä prosentteja ylöspäin, mutta virallisesti maassa on edelleen vähemmän viruskuolemia kuin Belgiassa

Kiinassa koronaviruksen alkuperäkaupunki Wuhan on raportoinut 1 290 koronaviruskuolemaa, jotka ovat jääneet aiemmin tilastoimatta. Aiemmin kaupungissa oli tilastoitu vajaat 2 600 koronakuolemaa, joten hyppäys ylöspäin on merkittävä.

Wuhanin uudet lukemat kasvattavat kaupungin koronakuolemien kokonaismäärän noin 3 870:een. Koko maan tasolla koronakuolemat kasvoivat korjauksen myötä lähes 40 prosenttia ja kuolemien kokonaismäärä on nyt yli 4 600. Maailmanlaajuisesti tautiin on kuollut yli 140 000 ihmistä.

Wuhanin viranomaisten mukaan nyt tilastoidut kuolemat oli joko raportoitu virheellisesti, tai ne olivat jääneet kokonaan huomaamatta, sillä terveydenhuolto oli hyvin kuormittunut alkuvuodesta. Viranomaisten mukaan epidemiahuipun aikana osa myös kuoli kotiinsa, eikä näitä kuolemia kyetty tilastoimaan.

Lukujen todenperäisyys arveluttaa

Kiinan lukujen todenperäisyyttä on epäilty hyvän aikaa, sillä muualla maailmassa virus on tappanut huomattavasti enemmän ihmisiä. Vaikka lukuja korjattiin ylöspäin, niiden valossa 1,4 miljardin ihmisen Kiinassa on esimerkiksi vähemmän koronakuolemia kuin noin 11 miljoonan ihmisen Belgiassa, jossa kuolemia on tilastoitu yli 5 000. Kiinassa valtaa pitävän kommunistisen puolueen äänenkannattajamedia Global Times kuitenkin piti uusia tilastoja "faktoihin perustuvana vastuullisena korjauksena".

– Toivottavasti kyseenalaistaminen loppuu todenmukaisten tietojen myötä, lehti kirjoitti.

Toisenlaisiakin arvioita Kiinan kuolinluvuista kuitenkin liikkuu. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti torstaina, että uurnien luovutusmäärien ja krematorioiden käyttöasteen perusteella kuolinluvut voisivat todellisuudessa liikkua Wuhanissa yli 40 000:ssa.

Koronavirusepidemian huippu oli Kiinassa tammi-helmikuussa, ja maaliskuun puolivälin jälkeen maassa on raportoitu yleensä vain muutamia koronakuolemia päivässä.

"On tapahtunut asioita, joista emme tiedä"

Kansainvälisillä areenoilla Kiinalle ei ole annettu puhtaita papereita koronaviruksen aikaisista toimistaan. Esimerkiksi Yhdysvallat, Ranska ja Britannia ovat esittäneet, että Kiina ei välttämättä pelaa täysin avoimin kortein.

Presidentti Donald Trump on esittänyt, että virus olisi voinut levitä Wuhanissa sijaitsevasta virologisen instituutin laboratoriosta. Washington Postin mukaan yhdysvaltalaisviranomaiset olivat varoittaneet laitoksen turvallisuudessa havaituista puutteista jo kaksi vuotta sitten.

Nykyisen vakiintuneen ymmärryksen mukaan virus on lähtöisin Wuhanista ruokatorilta, jossa on ollut myös myynnissä villieläimiä.

Myös koronasta toipuvaa Britannian pääministeri Boris Johnsonia sijaistava ulkoministeri Dominic Raab sanoi eilen, että Kiinan on annettava selvitys viruksen alkuperästä ja siitä, miksi viruksen leviämistä ei pystytty estämään.

Useiden mediatietojen mukaan Kiina yritti lakaista virustartuntoja maton alle hiljentämällä ja rankaisemalla lääkäreitä, jotka varoittivat Wuhanissa leviävästä taudista jo joulukuussa. Näin ollen Kiina saattoi käynnistää tehokkaat rajoitustoimensa liian myöhään.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on niin ikään sanonut, että olisi lapsellista ajatella Kiinan toimineen esimerkillisesti pandemian hoidossa.

– On selvästi tapahtunut asioita, joita emme tiedä, presidentti lisäsi.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja tyrmäsi perjantaina ajatukset tietojen pimittämisestä ja koronauhan vähättelystä. Tiedottajan mukaan Kiina ei koskaan tule sallimaan salailua asian suhteen.