Kello tikittää eteenpäin, muistutti EU:n pääneuvottelija Barnier ja ilmaisi pettymyksensä Britannian asenteeseen

EU:n ja Britannian tulevan suhteen umpisolmut eivät löystyneet tämän viikon neuvottelukierroksella. EU:n pääneuvottelija Michel Barnierista paistoi pettymys, kun hän kävi läpi viikon kulkua lehdistötilaisuudessaan.

Barnierin mukaan esimerkiksi keskustelu tasavertaisten kilpailuolosuhteiden takaamisesta ei juuri edennyt, koska Britannia katsoo osapuolten kantojen olevan liian kaukana toisistaan.

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa. Neuvotteluissa on tarkoitus sopia siitä, miten EU:n ja Britannian välinen kauppa ja muut suhteet järjestetään siirtymäajan päättymisen jälkeen.

EU pitää tasavertaisia kilpailuolosuhteita ehtona sille, että kunnianhimoinen vapaakauppasopimus pystyttäisiin edes solmimaan. Keskeistä on kysymys tiettyjen EU-sääntöjen seuraamisesta, mutta Britannia vastustaa sitoutumista EU-sääntelyyn.

Ei sopimusta ilman kalastusta

Barnierin mukaan Britannia ei ole osoittanut vakavaa suhtautumista joukkoon perustavanlaatuisia neuvottelukysymyksiä. Yksi niistä on kalastus, jossa Barnierin mukaan ei tällä viikolla edistytty.

Hän kertoi, että Britannia ei ole vielä tuonut neuvottelupöytään omaa ehdotustaan kalastusta koskevaksi sopimustekstiksi.

EU haluaisi varmistaa kalastajilleen vastavuoroisen pääsyn Britannian vesille jatkossakin. Kalastus on yksi kynnyskysymyksistä.

– EU ei suostu mihinkään tulevaan taloudelliseen kumppanuuteen, joka ei sisällä tasapainoista, kestävää ja pitkäaikaista ratkaisua kalastukseen, Barnier sanoi.

Britannialla ja EU:lla on myös edelleen varsin erilaiset käsitykset tulevan suhteen muodosta. Britannia haluaisi solmia aihealueittain pienempiä sopimuksia, mutta EU tavoittelee yhtä yksittäistä laaja-alaista sopimusta.

Aika on käymässä vähiin

Tämän viikon neuvottelukierros oli vasta toinen kerta, kun virallisia neuvotteluja tulevasta suhteesta päästiin käymään. Alkuperäisen aikataulun mukaan neuvottelukierroksia olisi ollut tarkoitus järjestää tiiviisti kevään mittaan, mutta koronaviruspandemia sekoitti suunnitelmat.

Aika on käymässä vähiin. Kesäkuussa on määrä järjestää korkean tason tapaaminen, jossa neuvottelujen etenemistä arvioidaan. Sitä ennen kalenterissa on vain kaksi neuvottelukierrosta.

Seuraavaan vuodenvaihteeseen kestävä siirtymäaika on mahdollistanut sen, että brexitin toteutumisen jälkeen arjessa moni asia on säilynyt ennallaan. Britannian olisi mahdollista hakea lisäaikaa siirtymäajalle kesäkuun loppuun mennessä, mutta toistaiseksi maan johto ei ole osoittanut halukkuutta siihen.

– Enemmän kuin koskaan, kello tikittää eteenpäin, Barnier sanoi ja muistutti, että vuoden loppuun on kahdeksan kuukautta jäljellä.

Britannia on aiemmin väläyttänyt mahdollisuutta vetäytyä neuvotteluista, jos selkeää edistystä ei ole kesään mennessä tapahtunut. Neuvottelemisen sijaan maa keskittyisi valmistelemaan tilannetta, jossa siirtymäajan loppuessa ei olisi saavutettu kattavaa sopimusta.

Barnierin mukaan on kestämätöntä, jos Britannia yhtä aikaa kieltäytyy hakemasta lisäaikaa neuvotteluille ja hidastaa keskusteluja tärkeillä aihealueilla.

Jos uusi sopimus ei valmistu vuoden loppuun mennessä eikä Britannia pyydä lisäaikaa, on esimerkiksi kaupankäyntiin luvassa hidasteita, kun EU siirtyisi käymään Britannian kanssa kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöillä.