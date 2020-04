Dubain joukkoliikenteessä kulkee pian suomalainen robottibussi

Helsingin Pasilassa reittiliikenteessä 14. huhtikuuta aloittanut suomalainen Sensible 4 -yrityksen kehittämä robottibussi kuljetetaan syksyllä Lähi-itään Dubaihin koekäyttöön.

– Saimme juuri vahvistuksen Dubain tie- ja liikennevirastolta, että voimme jatkaa yhteistyöhankettamme, kertoi Sensible 4:n varatoimitusjohtaja Tommi Rimpiläinen huhtikuun alussa.

Hän on lentänyt Suomeen pari viikkoa aiemmin Dubaista, jossa hän osallistui paikallisen tulevaisuussäätiön kasvuyritysten kiihdytysohjelmaan.

– Olimme ainoa yritys, joka kutsuttiin mukaan ohjelmaan, muiden piti hakea. Kutsu tuli voitettuamme Dubaissa viime syksynä miljoonan Yhdysvaltain dollarin palkinnon alamme parhaana kasvuyrityksenä.

Koronavirusepidemian pandemiaksi julistamiseen jälkeen ja jo ennen sitä Dubaissa ryhdyttiin järeisiin toimenpiteisiin. Koulut ja yliopistot suljettiin 8. maaliskuuta ja yrityksissä siirryttiin etätöihin.

– Kiihdytysohjelman loppuosa siirrettiin virtuaaliseksi ja lähdin Dubaista hieman suunniteltua aiemmin, Rimpiläinen kertoo koronatilanteen vaikutuksista.

Säässä kuin säässä

Dubain tavoitteena on saada vuoteen 2030 mennessä neljännes kaikesta liikenteestä autonomiseksi, ilman kuljettajaa toimivaksi. Sellainen on jo vuonna 2009 avattu Dubain metro.

– Dubaissa on kokeiltu robottibusseja, mutta kilpailijoillamme ongelma on se, etteivät bussit toimi poikkeuksellisissa sääolosuhteissa, Rimpiläinen sanoo.

Dubaissa on usein sankkoja sumuja, ajoittain hiekkamyrskyjä ja kesällä lämpötila voi kohota varjossa jopa lähelle 50:tä astetta.

– Meidän bussimme on testattu Suomen ääriolosuhteissa ja se toimii säässä kuin säässä. Korkeissa lämpötiloissa on lisähaasteena, että sisätilan viilennys vie paljon energiaa, Rimpiläinen sanoo.

Dubain tulevaisuussäätiön kasvuyrityksien kiihdytysohjelmaa Rimpiläinen pitää erinomaisena.

– Kaikki toimi hyvin, järjestelyt olivat ammattimaisia ja kaikesta paistoi läpi Dubain kunnianhimo olla innovaatioiden ja teknologiakehityksen aallonharjalla. Iso plussa oli myös muun muassa illanviettojen kautta tarjottu oppi paikalliskulttuurista.

Tulevaisuuden rakentamista

Dubain tulevaisuussäätiön kiihdytysohjelma on vain osa vuonna 2016 perustetun säätiön toimintaa.

– Säätiön alku ja toiminta perustuu Dubain hallitsijan visioon aktiivisesti rakentaa hyvää tulevaisuutta eikä vain odottaa, kertoo säätiön varatoimitusjohtaja Abdulaziz Al Jaziri.

Hän antoi STT:lle haastattelun Dubaissa maaliskuun puolivälissä.

Tärkeä osa tulevaisuussäätiön toimintaa on tulevaisuuden innovaatioiden tutkimus ja etenkin keinoälytutkimus. Maassa on jopa keinoäly- ja tulevaisuusministerit sekä ”mahdollisuuksien ministeriö” (Ministry of opportunities).

– Haluamme ihmisten ymmärtävän tulevaisuutta, siksi tuotamme myös arabiankielistä materiaalia ja koulutamme arabimaissa miljoona nuorta ohjelmoijiksi. Olemme tarjonneet koulutusta myös esimerkiksi Jordaniassa Zaatarin pakolaisleirin lapsille ja nuorille, Al Jaziri sanoo.

Parempaan tulevaisuuteen tulevaisuussäätiö pyrkii myös kouluttamalla valtion virkamiehiä tulevaisuudessa tarvittavista taidoista ja tarjoamalla seniori-ikäisille kansalaisille räätälöityä tiedotusta.

Dubain katukuvassa näkyvin osa tulevaisuussäätiön toimintaa on Emirates Towers -kaksoistornien naapuriin Sheikh Sayed -päätielle kohonnut lähes valmis tulevaisuusmuseo. Kallellaan olevan O-kirjaimen muotoisen erikoisen rakennuksen sisätilat ovat vielä suuri salaisuus.

– Museo ei ole utopiaa eli idealistista haavetta eikä tietenkään dystopiaa eli kauhukuvaa tulevaisuudesta vaan se on protopia eli esimerkkejä siitä, miten voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta tässä ja nyt, niin että kaikki on huomenna hiukan paremmin kuin tänään.

Muitakin suomalaisyrityksiä Dubain opissa

Tulevaisuussäätiön kasvuyritysten kiihdytysohjelmaan valitaan tuhansien hakemusten joukosta vuosittain 30–40 yritystä. Seitsemässä yhteensä yhdeksän viikkoa kestäneessä kiihdytysohjelmassa on ollut mukana kaikkiaan 300 kasvuyritystä, joista 45 on ollut paikallisia ja muut eri puolilta maailmaa.

– Viimeisimmässä ohjelmassamme mukana on 27 kasvuyritystä 16 maasta. Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden käytännön yhteistyöhön konkreettisiin hankkeisiin Arabiemiraattien valtiollisten tahojen kanssa, Al Jaziri sanoo.

Suomesta tulevaisuussäätiön kiihdytysohjelmassa on ennen Sensible 4:ää ollut mukana kaksi kasvuyritystä: keinoälyllä asiakaspalvelua tehostava Ultimate.ai (Culinar Oy) sekä itseopiskeltavia verkkokurssisovelluksia kehittävä Funzi (Funzilife Oy).

Tulevaisuussäätiön kiihdytysohjelmat ovat poikineet jo 153 aiesopimusta yhteistyöstä Dubain kanssa ja 89 eri alojen pilottihanketta.

Suomalaisfirmoja Arabiemiraateissa noin sata

Dubaissa avattiin tämän vuoden helmikuussa Finnspace-tila, jonka taustalla ovat Business Finland ja Suomalainen kauppakamari, Finnish Business Council United Arab Emirates. Arabiemiirikunnat ovat Lähi-idässä Suomen toiseksi tärkein vientimaa Saudi-Arabian jälkeen.

– Tavoitteena oli perustaa yhteisö, joka tarjoaa niin työtilaa kuin tietoa liiketoimintamahdollisuuksista Arabiemiirikunnissa, kertoi Business Finlandin neuvonantaja Seppo Keränen STT:lle maaliskuussa Dubaissa.

Keränen arvioi suomalaisyrityksiä olevan maassa noin satakunta.

– Suomalaisyritysten määrä on kasvussa. Yritysten perustaminen Arabiemiirikunnissa on nopeutunut ja tullut edullisemmaksi. Listoillamme on noin 270 yritystä, jotka ovat olleet täällä aktiivisia, esimerkiksi käyneet messuilla ja jääneet miettimään liiketoiminnan aloittamista täällä.

Merkittävä osa maassa toimivista suomalaisyrityksistä on tieto- ja viestintäteknologia-alan yrityksiä, joiden tuotteiden ja palvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

– Myös energia-alan yritysten kannattaisi aktiivisemmin lähestyä Arabiemiirikuntien markkinoita. Juuri nyt olisi kysyntää myös sähköautoihin ja patteriteknologiaan liittyvälle osaamiselle, Keränen sanoo.

Finnspace perustettiin myös palvelemaan Dubain tulevaan maailmannäyttelyyn osallistuvaa noin sataa suomalaisyritystä. Puoli vuotta avoinna olevan maailmannäyttelyn kävijämääräksi odotetaan 25 miljoonaa, joista 70 prosenttia Arabiemiraattien ulkopuolelta.

Huhtikuun alussa Dubai esitti maailmannäyttelyn lykkäämistä vuodella lokakuuhun 2021 koronapandemian vuoksi. Virallinen vahvistus saadaan toukokuussa ja tapahtuman siirtyminen vuodella näyttää erittäin todennäköiseltä.