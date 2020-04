Ruotsissa 40 uutta koronakuolemaa

Ruotsissa on raportoitu 40 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa vuorokauden sisällä, kertovat terveysviranomaiset. Määrä on huomattavasti pienempi kuin eilen, jolloin raportoitiin 131 kuolemasta vuorokauden aikana.

Kaikkiaan Ruotsissa viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut vajaat 2 200 ihmistä, mikä on vajaat 220 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

Espanjan kuolemat lisääntyivät hieman

Espanjassa on raportoitu 378 ihmisen kuolleen uuden koronaviruksen seurauksena vuorokauden aikana, kertovat viranomaiset. Luku on hieman korkeampi kuin eilen, jolloin kuolleita oli 367.

Covid-19-tautiin on tähän mennessä kuollut Espanjassa 22 902 ihmistä, mikä on kolmanneksi eniten Yhdysvaltojen ja Italian jälkeen. Väkilukuun suhteutettuna Espanjassa on kuollut 482 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 32.

Puolassa kiistellään vaalien pitämisestä

Puolan presidentinvaalien pitäminen toukokuun alussa keskellä koronaviruspandemiaa vertautuisi vallankaappaukseen, sanoo oppositio.

– Ne vaalit eivät olisi demokraattiset, ja tulos olisi selvä jo ennalta. Emme voi olla mukana sen paremmin kuin kehottaa puolalaisiakaan ottamaan osaa tähän farssiin, suomi opposition ehdokas Malgorzata Kidawa-Blonska.

Puolan vaaleja on laajasti vaadittu siirrettäviksi koronan vuoksi. Laki ja oikeus -puoluetta edustava istuva presidentti Andrzej Duda on kuitenkin kieltäytynyt tästä.

Duda on johtanut mielipidemittauksia. Koska perinteinen kampanjointi ei koronarajoitusten vuoksi olisi mahdollista Dudan arvellaan olevan vahvasti kiinni uudelleenvalinnassa.

Dudan kampanjaa johtavan Beata Szydlon mukaan vaalit olisi pidettävä 10. toukokuuta juuri koronapandemian vuoksi.

– Näinä vaikeina aikoina ihmisten on koettava, että poliittinen tilanne on vakaa, samalla kun poliitikot huolehtivat taloudesta, työpaikoista ja koronaviruksen vastaisesta taistelusta, Szydlo perusteli.