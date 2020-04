Venäjällä lähes 81 000 koronatartuntaa, liki 750 kuollutta

Venäjällä on nyt todettu liki 81 000 koronavirustartuntaa. Covid-19-tautiin on kuollut yhteensä 747 ihmistä, kertoo Moscow Times.

Moskovan kaupungin viranomaisten mukaan kaupungin liikkumisrajoituksia ei tulla lieventämään lähestyvän vapun ja voitonpäivän vuoksi.

Venäjän terveysviranomaisten edustajan mukaan liikkumisrajoituksia tulisi jatkaa vielä ainakin kahdella viikolla toukokuun puoliväliin saakka.

Venäjän koronavirusta koskevia lukuja on yleisesti arvioitu aivan liian pieniksi muun muassa maan riittämättömän testauskapasiteetin vuoksi.

Norjassa pikkuoppilaat palasivat kouluihinsa - kaikkia koulujen avaaminen ei ilahduta

Norjassa 6–10-vuotiaat ala-asteiden oppilaat palasivat maanantaina kouluun kuuden viikon etäopiskelun jälkeen. Luokkien koko on kuitenkin rajoitettu 15 oppilaaseen.

Myös muun muassa kampaamot saivat maanantaina avata ovensa. Sen sijaan esimerkiksi urheilu- ja kulttuuritapahtumien kiellot pysyvät voimassa, ja ihmisten pitää edelleen pitää yllä sosiaalista etäisyyttä.

– Emme saa antaa valppautemme herpaantua. Jos emme ole varovaisia, seuraukset voivat olla vakavia. Pahimmassa tapauksessa joudumme kiristämään rajoituksia uudelleen. On varmistettava, että näin ei pääse käymään, evästi pääministeri Erna Solberg jo perjantaina.

Kaikki vanhemmat eivät olleet iloisia koulun jatkumisesta.

– En yllättyisi, jos tilanne pahenisi koulujen avaamisen myötä, kirjoitti koulujen avaamista vastustavan Facebook-ryhmän jäsen.

Norjassa on tilastoitu runsaat 7 500 koronatartuntaa. Yhteensä 201 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin. Väkilukuun suhteutettuna Norjassa on kuollut 37 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli sunnuntaina 34.