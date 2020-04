Japani saattaa jatkaa koronan vuoksi asetettua poikkeustilaa jopa kuukaudella

Japanissa maan hallinnon odotetaan jatkavan kansallista poikkeustilaa nykyisen asetuksen umpeutumisen jälkeen. Japanin pääministeri Shinzo Abe saattaa jatkaa koronaviruksen vuoksi asetettua poikkeustilaa jopa kuukaudella, kertovat paikalliset tiedotusvälineet.

Alkuperäisen poikkeustilan on ollut määrä loppua ensi viikolla toukokuun 6. päivänä.

Poikkeustila asetettiin alkujaan huhtikuun alkupuolella seitsemälle tartuntapiikeistä kärsivälle alueelle. Sittemmin määräys laajennettiin koko maahan.

Nikkei-lehden mukaan pääministeri Abe kertoi iltapäivällä paikallista aikaa Japanin liberaalidemokraattisen puolueen pääsihteeri Toshihiro Nikaille, että hallinto jatkaa poikkeustilaa toukokuun kuudennen jälkeen. Abe on liberaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja.

Hallituksen määrä koota koronapaneeli huomenna

Abe kertoi maan parlamentissa tänään, että Japanin terveydenhuoltojärjestelmä on edelleen erittäin kovan tilanteen edessä.

Paikallisen median mukaan hallitus kokoaisi perjantaina paneelin, jonka on määrä keskustella viruksesta ja poikkeustilasta. Asiantuntijoiden kerrotaan jo epävirallisesti tukeneen rajoitustoimien jatkamista.

Vielä ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, milloin mahdollisesta jatkosta ilmoitetaan. Abe on kuitenkin aiemmin kertonut, ettei jätä päätöstä viime tippaan, jotta yritykset ja muun muassa koulut ehtivät varautua tulevaan.

Japanin poikkeustila-asetuksen suomat ylimääräiset valtuudet ovat varsin rajoitettuja esimerkiksi joihinkin Euroopan maihin verrattuna. Poikkeustila antaa kuvernööreille oikeuden vaatia ihmisiä pysymään kotona ja yrityksiä sulkemaan ovensa. Määräystä rikkoville ei kuitenkaan koidu rangaistuksia.

Tokion lääketieteellisen seuran varapuheenjohtajan Tohru Kakutan mukaan määräys on pitänyt ihmiset tehokkaasti kodeissaan.

Kuvernöörit poikkeustilan jatkamisen kannalla

Kuvernöörit ympäri maata ovat jo ilmaisseet tukensa poikkeustilan jatkolle. Monet ovat myös ehdottaneet, että kouluvuoden alkamista lykättäisiin huhtikuulta syyskuulle. Valtaosa kouluista on ollut kiinni maaliskuulta lähtien.

Japanissa koronaepidemia on ollut tähän mennessä esimerkiksi joihinkin Euroopan maihin tai Yhdysvaltoihin verrattuna suhteellisen rajoittunut.

Maailman koronatartuntatilannetta seuraavan Worldometer-sivuston mukaan Japanissa on tähän mennessä todettu noin 14 000 tartuntaa. Koronan vuoksi on kuollut yhteensä 425 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Japanissa on ollut vain kolme koronakuolemaa miljoonaa ihmistä kohden. Esimerkiksi Suomessa vastaava luku oli torstaina alkuiltapäivästä 37 ja koronan pahasti runtelemassa Italiassa 458.

Myös Japaninmeren toisella puolen Korean niemimaalla on Etelä-Koreassa selvitty tähän mennessä väestön kokoon nähden suhteellisen vähäisillä kuolemilla. Maassa on kuollut tähän mennessä yhteensä 247 ihmistä.

Väkilukuun suhteutettuna tämä tarkoittaa Worldometerin mukaan viittä kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.

Koreassa ei kotimaisia tartuntoja

Etelä-Koreassa ei ole todettu yhtään uutta kotimaasta peräisin olevaa koronavirustartuntaa. Edellisen kerran vastaava tilanne maassa oli 18. helmikuuta, kertoo uutistoimisto Yonhap.

Etelä-Korean tuoreimmat neljä tartuntaa ovat Yonhapin mukaan kaikki ulkomailta. Uusien tartuntojen määrä vuorokaudessa on alhaisin yli kahteen kuukauteen.

Terveysviranomaiset ovat Yonhapin mukaan silti varuillaan, sillä Etelä-Koreassa vietetään lähipäivinä useita juhlia ja eteläkorealaisten odotetaan matkustelevan lähialueillaan. Tämän pelätään johtavan uusiin tartuntaryppäisiin.

Etelä-Koreassa on todettu kaikkiaan vajaat 10 800 koronatartuntaa. Tämä on Worldometerin mukaan 210 tartuntaa miljoonaa asukasta kohti.