Tutkimus: Päästöjen vähentyminen epidemian myötä säästää tuhansia ihmishenkiä

Koronaviruksen aiheuttama tauti on vaatinut suuren määrän kuolonuhreja, mutta epidemian vastatoimien seurauksena vähentyneet ilmansaasteet myös säästävät ihmishenkiä. Centre for Research on Energy and Clean Air -keskuksen (CREA) tutkimukse n mukaan päästöjen vähennys pelkästään huhtikuun aikana johtaa 11 000 ennenaikaisen kuoleman välttämiseen Euroopassa.