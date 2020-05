Intia jatkaa liikkumisrajoituksia kahdella viikolla, Japanissa varaudutaan rajoitusten pidentämiseen kuukaudella

Intia jatkaa koronaviruksen aiheuttamaa liikkumiskieltoa kahdella viikolla, mutta samalla joitakin rajoituksia lievennetään.

Sisäministeriön mukaan alueilla, joilla on vain vähän tai ei lainkaan koronavirustartuntoja voidaan toteuttaa "merkittäviä lievennyksiä" rajoituksiin.

Intian liikkumisrajoitukset säädettiin 25. maaliskuuta. Ne ovat aiheuttaneet suuren iskun Aasian kolmanneksi suurimmalle taloudelle, mutta toisaalta tiukkojen rajoitusten ansiosta vahvistettuja tartuntatapauksia maassa on tähän mennessä ollut reilut 35 000. Koronavirukseen on kuollut reilut 1 100 ihmistä.

Asukaslukuun suhteutettuna tartunnan saaneita Intiassa on 25 ihmistä ja kuolleita 0,8 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

Intia on jaettu koronaviruksen takia erilaisiin vyöhykkeisiin: punaisiin, oransseihin ja vihreisiin. Punaisilla alueilla on "huomattava riski viruksen leviämiselle" ja vihreillä alueilla taas ei ole ollut lainkaan tapauksia tai varmistettuja tapauksia ei ole ollut 21 päivään. Muut alueet sijoittuvat oranssille vyöhykkeelle.

Punaisen ja oranssin vyöhykkeillä jatketaan muun muassa tehostettua tartuntojen jäljitystä. Lisäksi niillä sallitaan poistuminen kotoa ainoastaan esimerkiksi lääkäriin ja ruokakauppaan.

Japanissa jatkosta päätös maanantaina

Japanin pääministeri Shinzo Aben mukaan maan koronarajoituksia valmistaudutaan jatkamaan noin kuukaudella. Rajoitusten oli määrä päättyä keskiviikkona.

Päätöksiä jatkotoimista on määrä tehdä maanantaina, asiantuntijoiden suositusten perusteella. Koronavirus ei ole levinnyt Japanissa laajasti, mutta pelkona on, että tilanne voi kärjistyä nopeasti, jolloin sairaanhoidon kantokyky ylittyisi.

Maassa on todettu 14 300 tartuntaa ja 432 kuolemantapausta, suhteessa väestöön noin 111 tartuntaa ja kolme kuolemaa miljoonaa asukasta kohti.

Australia harkitsee rajoitusten höllentämistä

Australiassa harkitaan koronaviruksen takia määrättyjen rajoitusten höllentämistä ensi viikolla. Pääministeri Scott Morrisonin mukaan hallitus ottaa kantaa rajoituksiin perjantaina 8. toukokuuta, viikkoa suunniteltua aiemmin.

– Meidän on käynnistettävä taloutemme. Meidän on käynnistettävä yhteiskuntamme. Australiaa ei voi pitää täkin alla, Morrison sanoi.

Australiassa on todettu alle 7 000 covid-19-tartuntaa, mutta uusia tapauksia on viime aikoina löytynyt vain vähän. Osassa maata uusia tartuntoja ei ole havaittu viime viikon aikana yhtäkään. Suhteessa väestöön tartuntoja on ollut 265 miljoonaa asukasta kohti, kuolemantapauksia neljä.

Tiukkojen rajoitusten seurauksena miljoonien australialaisten työaikoja on lyhennetty ja työttömyyden odotetaan nousevan kaksinkertaiseksi, noin kymmeneen prosenttiin. Australia on rajoittanut liikkumista ja pysäyttänyt ulkomaanmatkailun lähes kokonaan.

Morrisonin mukaan nettomaahanmuuton odotetaan laskevan tänä vuonna kolmanneksella ja ensi vuonna 85 prosentilla.

Malesia höllentää maanantaina

Rajoitusten keventäminen on esillä myös Malesiassa. Pääministeri Muhyiddin Yassin ilmoitti tv-puheessaan, että lähes kaikki elinkeinot ja liikkeet saavat aloittaa toimintansa uudelleen maanantaina, kunhan rajoitustoimia noudatetaan.

Koronatoimet ovat Yassinin mukaan tulleet maksamaan maan taloudelle 63 miljardia ringgittiä (13,5 miljardia euroa). Koulut pysyvät edelleen kiinni, samoin liiketoiminta, jossa ihmiset joutuvat lähikontaktiin keskenään, kuten elokuvateatterit.

Lisäksi moskeijat pysyvät edelleen suljettuina eivätkä ihmiset saa matkustaa koteihinsa ramadanin loppuessa.

Malesiassa tartuntoja on todettu noin 6 000 ja kuolemantapauksia satakunta. Suhteessa väestöön tartuntoja on ollut 185 miljoonaa asukasta kohti, kuolleita kolme.

Yli 230 000 varmistettua kuolemaa

Koronavirukseen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 230 000 ihmistä, selviää tilastosivusto Worldometerin ja yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston tilastoista.

Todellisuudessa kuolleita on todennäköisesti enemmän. Monissa maissa ei esimerkiksi lasketa koronakuolemiksi tapauksia, joissa koronavirusta ei ole testeillä vahvistettu.

Tartunnan saaneita on koko maailmassa tiettävästi ainakin 3,3 miljoonaa. Worldometerin mukaan yli miljoona ihmistä on toipunut taudista.