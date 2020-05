Kanada uskoo kuuden ihmisen kuolleen Joonianmeren helikopteriturmassa

Kanada uskoo kaikkien kuuden kyydissä olleen ihmisen kuolleen sotilashelikopterin pudottua Joonianmerellä aiemmin tällä viikolla. Kanadalainen kopteri osallistui Välimerellä sotilasliitto Naton harjoitukseen, kun se katosi keskiviikkoiltana Joonianmerellä Kreikan ja Italian välisellä kansainvälisellä vesialueella.

Torstaina maa vahvisti yhden Kanadan laivastoon kuuluneen ihmisen löytyneen kuolleena, mutta viisi ihmistä oli vielä kateissa. Perjantaina puolustusministeriö kertoi lausunnossaan etsintöjen olleen niin järjestelmällisiä, että mahdolliset eloonjääneet olisi varmasti löydetty.

Etsintöihin osallistui aluksia esimerkiksi Kreikasta, Italiasta, Turkista ja Yhdysvalloista.

– Olemme varmoja siitä, että jos eloonjääneitä olisi, heidät olisi löydetty viimeisen 48 tunnin aikana, kontra-amiraali Craig Baines sanoi lausunnossa.

Cyclone Sikorsky CH-148 -helikopteri oli palaamassa Fredericton-fregatille, kun yhteys siihen katkesi. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa.

Kopterin jäänteitä on löydetty hyvin laajalta alueelta. Esimerkiksi ohjaamon äänitallennin ja lentotietojen tallennin on saatu pelastettua, ja ne on määrä tutkia Kanadassa.

Kopterin on kerrottu pudonneen Kreikan rannikon läheisyyteen. Etsintöjä jatketaan edelleen.