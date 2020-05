New Yorkin synkkä koronakevät alkaa vähitellen valaistua

Koronaviruspotilaita varten New Yorkin keskuspuistoon pystytetty telttasairaala tullaan sulkemaan parin viikon sisällä, kertoi sairaalaa ylläpitävä järjestö lauantaina.

Telttasairaalaan ei oteta uusia potilaita maanantain jälkeen. Telttasairaalassa on hoidettu vajaat 200 koronapotilasta.

Myös useita muita tilapäissairaaloita tullaan sulkemaan lähiaikoina. Akuuttia sairaalapaikkavajetta hoitamaan lähetetty armeijan sairaala-alus USNS Comfort lähti pois New Yorkin edustalta jo torstaina.

Lauantaina New Yorkin osavaltiossa raportoitiin 299 ihmisen kuolleen koronaviruksen seurauksena. Osavaltion kuvernöörin Andrew Cuomon mukaan sekä sairaalan vuodeosastolla että tehohoidossa olevien potilaiden määrä on edelleen laskenut.

Cuomon odotetaan tästä huolimatta jatkavan koronaviruksen vuoksi määrättyjä liikkumisrajoituksia osavaltion pahiten koronasta kärsineillä alueilla. New York on Yhdysvaltojen synkintä korona-aluetta. Covid-19-tautiin on menehtynyt liki 19 000 ihmistä.

Tuhannet vastustivat rajoituksia

Koronarajoitusten vastaiset mielenosoitukset ovat jatkuneet Yhdysvalloissa. Protesteja on järjestetty muun muassa Kaliforniassa, Nevadassa ja Massachusettsissa.

Mielenosoittajat vaativat koronaviruksen takia määrättyjen poikkeustoimien purkamista ja syyttävät viranomaisia toimivaltuuksien ylittämisestä.

Kaliforniassa tuhansia ihmisiä kokoontui Huntington Beachille vastustamaan määräystä rantojen sulkemisesta. Määräys annettiin sen jälkeen kun rannoille oli pakkautunut viime viikonloppuna runsaasti ihmisiä.

– Palvelin asevoimissa, ja taistelin ulkomailla tyranneja ja diktaattoreita vastaan. En tehnyt sitä palatakseni tänne ja elääkseni tyrannin alaisena omassa maassani, sanoi mielenosoittaja Andrew Norman sanomalehti Los Angeles Timesille.

Useimmilla mielenosoittajilla ei ollut viranomaisten suosittamia kasvomaskeja, eikä väkijoukossa noudatettu turvavälejä. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom vetosi mielenosoittajiin, jotta he pitäisivät huolta itsestään ja sitä myötä muista ihmisistä.

– Tämä tauti ei tiedä, oletko mielenosoittaja, demokraatti tai republikaani. Suojelkaa itseänne, suojelkaa perhettänne, lapsianne, isovanhempianne, naapureitanne, Newsom sanoi lehdistötilaisuudessa.