Venezuelan vankilamellakan uhreja lähes 50 – vangeilla oli ollut pulaa ruoasta

Venezuelassa vankilamellakan uhrimäärä on noussut lähes 50:een, kertoo paikallinen oppositiopoliitikko ja vankien oikeuksia tarkkaileva järjestö. 75 ihmistä haavoittui mellakassa.

– Olemme voineet vahvistaa 47 kuollutta ja 75 loukkaantunutta, poliitikko Maria Beatriz Martinez kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Martinez on maan länsiosasta Portuguesan osavaltiosta, jossa Los Llanosin vankilakin sijaitsee.

Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) -järjestö kuvailee tapahtumia verilöylyksi. Järjestö ja Martinez vahvistivat, että kaikki kuolleet olivat vankeja.

Maan sotilasviranomaiset kertoivat aikaisemmin, että kuolleita olisi ainakin 17. AFP:n tietojen mukaan mellakka alkoi, kun vangit yrittivät paeta Portuguesan pääkaupungissa Guanaressa sijaitsevasta vankilasta. Uutistoimisto on nähnyt armeijan raportin tapahtumista. Raportin mukaan vankilan johtaja haavoittui mellakassa.

Martinezin mukaan mellakassa oli kyse ruoan saannista. Koronaviruspandemian seurauksena perheenjäsenet eivät ole voineet vierailla vankilassa. Läheiset tuovat usein mukanaan ruokaa ja lääkkeitä.

Vankiloissa kuollaan sairauksiin

OVP:n mukaan viime vuonna venezuelalaisissa vankiloissa kuoli 97 ihmistä. 70 prosenttia kuolemista johtui sairauksista ja lääkkeiden puutteista.

Venezuelassa on todettu yli 340 koronavirustartuntaa. Tilastosivusto Worldometerin mukaan se on 12 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Todellisuudessa tartuntoja on todennäköisesti enemmän. Viranomaisten mukaan vankiloissa ei ole todettu yhtäkään tartuntaa.