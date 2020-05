Yhdysvalloissa on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut yli 1 400 ihmistä vuorokaudessa, käy ilmi yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston tiedoista. Luvut kuvaavat tilannetta perjantai-illasta lauantai-iltaan paikallista aikaa.

Yliopiston tilastojen mukaan Yhdysvalloissa on koronaviruksen seurauksena kuollut yli 66 000 ihmistä. 1,1 miljoonaa on sairastunut. Se on yli 3 500 sairastunutta miljoonaa asukasta kohden.

Yhdysvalloissa on vahvistettu eniten koronavirustartuntoja ja -kuolemia koko maailmassa. Koko maailmassa sairastuneita on ainakin 3,4 miljoonaa ja kuolleita 240 000.

