Yhdysvalloissa päivittäin todettavien uusien koronavirustartuntojen määrä saattaa nousta jopa 200 000:aan toukokuun puolenvälin jälkeen, kertoo medialle vuodettu ennusteluonnos.

Ennusteen mukaan myös kuolemien määrä voisi nousta: toukokuun puolenvälin ja kesäkuun alun välillä koronakuolemia saattaisi olla päivittäin jopa yli 3 000.

Mallinnuksen tekijän mukaan ennuste on vielä kesken ja siinä on tarkoitus käydä läpi erilaisia skenaarioita, kirjoittaa Washington Post. Ennusteesta kertoi ensin New York Times.

Valkoisen talon mukaan kyseessä on sisäinen tautikeskus CDC:n dokumentti, jota ei ole esitetty presidentin koronavirusryhmälle.