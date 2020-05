Presidentti Trump saattaa vihdoin laittaa maskin kasvoilleen vieraillessaan suojaintehtaalla – koronavirus on tappanut Yhdysvalloissa jo yli 71 000 ihmistä

Yhdysvalloissa on tänään jännitetty, nähdäänkö presidentti Donald Trump vihdoin peitetyin kasvoin. Trumpin on määrä vierailla tänään Phoenixissä sijaitsevalla Honeywellin tehtaalla. Honeywellin arizonalaistehtaalla valmistetaan kasvomaskeja, joista on tullut yksi selkeimmistä symboleista koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Honeywell valmistaa muun muassa N-95-kasvomaskeja.

Trump ei ole itse suostunut käyttämään kasvomaskia ainakaan ennen tiistaita. Ennen tehdasvierailua hän vihjasi, että voisi peittää kasvonsa. Hän lisäsi tekevänsä näin ainoastaan, jos kyseessä olisi "maskiympäristö". Honeywell-visiitti on Trumpin ensimmäinen isompi retki Valkoisen talon ulkopuolelle noin kahteen kuukauteen. Vierailu on osa Trumpin tuoretta pyrkimystä avata Yhdysvaltain talous, jota koronan vuoksi asetetut liikkumisrajoitukset ovat rytyyttäneet. Vain kuuden kuukauden päässä siintää Trumpin kannalta ehkä jopa isompi taisto, kun hän pyrkii lunastamaan jatkokauden Valkoisessa talossa. Hän yrittääkin muuttaa kansallista mielialaa ja vakuuttaa äänestäjiään siitä, että hän saa palautettua talouden nopeasti raiteilleen. Koronakuolemien määrän kasvaessa kriitikot ovat kuitenkin syyttäneet Trumpin kääntäneen selkänsä kriisille henkilökohtaisen poliittisen edun vuoksi. Kyselyt osoittavat, että demokraatit kannattavat kasvojen peittämistä merkkinä jaetusta vastuunkannosta. Osalle republikaaneista taas maskimääräykset olisivat uhka ihmisten yksilönvapaudelle. Valkoisen talon lääketieteen asiantuntijat ja jopa Trumpin oma vaimo Melania Trump mainostavat kasvomaskeja tärkeänä työkaluna viruksen leviämisen vastaisessa taistelussa. Tähän saakka presidentti itse on kuitenkin käyttänyt omaa näkyvyyttään lähinnä vähätelläkseen kasvomaskien käytön tarpeellisuutta. Pence kuvattiin maskittomana - myönsi olleensa väärässä Viikkoa aiemmin Trumpin varapresidentti Mike Pence kuvattiin kasvomaskittomana vierailulla Minnesotan osavaltiossa sijaitsevassa Mayo Clinic -sairaalassa. Sairaala vaatii, että vierailijat peittävät kasvonsa. Pence yllätti myöntämällä julkisesti olleensa väärässä. – En uskonut sen olevan tarpeen, mutta minun olisi pitänyt käyttää maskia, hän sanoi sunnuntaina. Trumpin hallinnon mielestä korkeat virkamiehet ja heidän vieraansa testataan viruksen varalta sen verran usein, ettei heidän tämän vuoksi tarvitse pitää suojusta. Trump on monissa kannatusmittauksissa jäljessä haastajaansa, demokraattien Joe Bidenia. Jos virus palaa isolla voimalla, voi se tuhota myös hänen mahdollisuutensa toiseen kauteen. Toisaalta taas Trump uskoo itse, että nopea talouden elpyminen toisi Valkoisen talon avaimet jälleen hänelle. Jotta tämä toteutuisi, olisi ihmisten lakattava pelkäämästä pandemiaa. Trump julisti sunnuntaina, ettei Yhdysvallat voi pysyä suljettuna, tai maata ei kohta enää ole jäljellä. Yhdysvalloissa koronakuolemien määrä on maailman tartuntatautitilannetta seuraavan Worldometer-sivuston mukaan noussut yli 71 000:een. Väkilukuun suhteutettuna maassa on kuollut koronan vuoksi 215 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 44. Varmistettuja tartuntoja Yhdysvalloissa on yli 1,2 miljoonaa. Tartuntoja on 3 700 kappaletta miljoonaa asukasta kohden. Suomessa tartuntoja on 977 kappaletta miljoonaa asukasta kohden. Meksiko kiittää Trumpia avusta Trumpin suuntaan on satanut tuoreeltaan kuitenkin myös kehuja. Meksikon hallinto kiitti tiistaina Trumpia siitä avusta, jota hän on tarjonnut maan koronatoimien tueksi. Hallinto kutsui Trumpia "ystäväksi". Meksikon ulkoministeri Marcelo Ebrard ylisti Yhdysvaltoja siitä, kuinka se oli toimittanut etelänaapurilleen kipeästi koronapotilaiden hoitamiseen kaivattuja hengityskoneita. – Haluamme kiittää tänään sydämellisesti Yhdysvaltain hallintoa ja erityisesti presidentti Trumpia, koska hän varmisti, että tämä tapahtuu, Ebrard sanoi. Ebrard jatkoi lainaamalla sanontaa siitä, kuinka todelliset ystävät tunnistaa vastoinkäymisten hetkellä. Meksiko saa Ebrardin mukaan Yhdysvalloista yhteensä 211 hengityskonetta. Kunkin koneen arvo pyörii 16 000–24 000 dollarin välillä. Maan presidentti Andres Manuel Lopez Obrador kertoi, että Yhdysvaltoja kiitetään Meksikon pandemian keskellä saamasta avusta, kun hän ja Trump tapaavat kesä- tai heinäkuussa. Meksikon hallinto odottaa, että maan tartuntahuippu saavutetaan keskiviikkona. Koronaviruksen arvioidaan tappavan Meksikossa yhteensä noin 6 000 ihmistä. Tiistaihin mennessä maassa oli varmistettu Worldometerin mukaan noin 24 900 tartuntaa ja hieman alle 2 300 koronakuolemaa. Väkilukuun suhteutettuna Meksikossa on kuollut koronan vuoksi 18 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Tartuntoja on 193 kappaletta miljoonaa asukasta kohden.