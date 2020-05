Trump: "Ei mitään tekemistä hallintomme kanssa" – Venezuelan Maduro syyttää Yhdysvaltoja vallankaappausyrityksestä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiisti tiistaina väitteet siitä, että Yhdysvaltain hallinto olisi osallistunut väitettyyn vallankaappausyritykseen Venezuelassa.

– Sillä ei ole mitään tekemistä meidän hallintomme kanssa, Trump kertoi toimittajille Valkoisen talon ulkopuolella.

Venezuelan hallinnon kerrotaan pidättäneen kaksi yhdysvaltalaista. Heidän epäillään osallistuneen yritykseen kaataa Venezuelan presidentin Nicolas Maduron vasemmistohallinto.

Maduron hallinto kertoi sunnuntaina, että hallinnon joukot olivat estäneet mereltä tulevan ”tunkeutumisen”.

Maduro itse esitteli myöhään maanantaina Venezuelan valtiontelevisiossa kahden pidätetyn Yhdysvaltain kansalaisen passeja. Maduron mukaan pidätetyt yhdysvaltalaiset olivat Trumpin turvallisuustiimin jäseniä.

Maduro syytti Trumpin ja Kolumbian presidentin Ivan Duquen olevan koko juonen taustalla.

Kahdeksan kerrotaan kuolleen operaatiossa

Venezuelan oikeusministeri sanoi aiemmin, että oppositiojohtaja Juan Guaido olisi toiminut operaation rahoittajana. Oikeusministerin mukana Guaido olisi palkannut palkkasotureita maan kansallisen öljy-yhtiön rahoilla, jotka ovat jäädytettynä Yhdysvalloissa.

Guaido itse kiisti oikeusministerin väitteen tiedotteessa. Yhdysvaltojen lisäksi kymmenet maat, Suomi mukaan lukien, ovat tunnustaneet Guaidon Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi.

On vielä epäselvää, missä ja milloin yhdysvaltalaiset on tarkalleen otettu kiinni. Maduron mukaan yhdysvaltalaiset ovat floridalaisen yksityisen turvallisuusyrityksen Silvercorp USA:n työntekijöitä. Yrityksen on perustanut entinen Yhdysvaltain erikoisjoukkojen jäsen Jordan Goudreau. Venezuelan hallinto on pyrkinyt yhdistämään Goudreaun Guaidoon.

Venezuelan oikeusministeri Tarek William Saab jakoi sosiaalisessa mediassa videon, jossa kanadalaissyntyinen Goudreau kertoo, että Maduroa vastaan on käynnissä operaatio. Saab näytti toimittajille myös sopimuksen, jonka väitettiin olevan Guaidon ja Goudreaun allekirjoittama.

Guaido kiisti tiedotteessaan, että hänellä olisi suhdetta yhteenkään yksityiseen turvallisuusyritykseen.

Cabello syyttää Yhdysvaltoja ja huumepoliisi DEA:ta

Hallinto väitti sunnuntaina, että pikaveneillä kulkenut ryhmä oli yrittänyt rantautua ennen aamunkoittoa maan pohjoisosassa sijaitsevan La Guairan alueelle. Heidät kuitenkin otti hallinnon mukaan vastaan armeija ja erikoispoliisin yksiköt.

Parlamentin entisen puhemiehen ja Maduron sosialistisen puolueen varapuheenjohtajan Diosdado Cabellon mukaan yhteensä kahdeksan ihmistä kuoli ja kaksi pidätettiin rantaoperaatiossa lähellä maan pääkaupunkia Caracasia. Maduron mukaan kahden aiemmin pidätetyn lisäksi yhteensä 13 ihmistä olisi pidätetty maanantaina.

Cabellon mukaan operaation olisi järjestänyt Yhdysvallat ja Yhdysvaltain huumepoliisi DEA Kolumbian tuella. Kolumbia on kiistänyt osallisuuden tapahtuneeseen. Maduro taas julisti maanantaina, että tehtävän tarkoituksena oli salamurhata hänet.

Venezuela syyttää usein Kolumbiaa Maduron hallinnon kaatamista tavoittelevien juonien punomisesta ja muun muassa siitä, että Kolumbia antaa palkkasoturien harjoitella alueellaan.