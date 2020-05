Kansalaisjärjestö Freedom House: EU-maa Unkari ei ole enää demokratia

EU-maa Unkari ei ole enää demokratia, sanoo yhdysvaltalaislähtöinen kansalaisjärjestö Freedom House.

Freedom Housen tuoreen vuosiraportin mukaan Unkaria voi kuvata tällä hetkellä "hybridivallaksi", jossa sen hallintomuoto on eräänlaisella harmaalla alueella itsevaltaisuuden ja demokraattisen valtion välillä.

Freedom Housen mukaan Unkarin demokratian alasajo on ollut yksi jyrkimmistä, mitä järjestö on todistanut.

Järjestön mukaan maa oli vielä vuonna 2005 etunojassa demokratian edistämisessä.

Syyttävä sormi osoittaa etenkin pääministeri Viktor Orbanin hallintoon, joka on Freedom Housen mukaan ajanut demokraattisia instituutioita alas vuodesta 2010.

– Orban on keskittänyt valtaa itselleen, sekoittanut vaalikenttää, häirinnyt kansalaisjärjestöjä ja ottanut median haltuunsa sen jälkeen, kun nousi valtaan vuonna 2010. Vuodesta 2019 lähtien Orban on taas edennyt lujittaakseen valtaansa uusilla julkisen elämän osa-alueilla, kuten koulutuksessa ja taiteissa, järjestö kuvaa.

Unkarin hallituksen maaliskuussa koronaviruksen vuoksi käyttöönsä ottama poikkeustilalaki on entisestään syventänyt demokratian alasajoa, Freedom House arvioi.

Unkarissa on hyväksytty vailla määräaikaa oleva poikkeustila, joka antaa maan hallitukselle laajat oikeudet hallita ohi parlamentin.

Myös Euroopan parlamentti on pitänyt Unkarin toimia koronaviruskriisin keskellä eurooppalaisten arvojen vastaisina.

Hallitus kiisti raportin Soros-kortilla

Unkarin hallituksen edustaja kiisti heti tuoreeltaan raportin arviot.

Hallituksen tiedottajan Zoltan Kovacsin mukaan Freedom House -järjestö toimii "Sorosin verkoston" eli yhdysvaltalaisen miljardöörin George Sorosi n alla.

Unkari on jo pitkään käynyt kampanjaa, jossa erilaisia kansalaisjärjestöjä aktiivisesti tukeva Soros on liitetty osaksi erilaisia salaliittoteorioita. Unkarin hallinnon mukaan Soros pyrkii "hyökkämään Unkaria vastaan". Lisäksi Unkari on syyttänyt Sorosia esimerkiksi laittoman maahantulon kannattamisesta.

Myös Puolan tilanne huolettaa

Unkari ei ollut ainoa Euroopan maa, joka päätyi Freedom Housen kritiikin kohteeksi.

Järjestö ilmaisi huolensa kehityksestä Puolassa, jonka hallitusta on syytetty muun muassa oikeuslaitoksen itsenäisyyden rapauttamisesta.

Järjestö nimesi myös Serbian ja Montenegron ensimmäistä kertaa "hybridivalloiksi".

Freedom House on Yhdysvalloissa toimiva kansalaisjärjestö, joka selvittää muun muassa eri maiden demokratian tilannetta.

Järjestö kuvaa itseään riippumattomaksi. Se saa rahoitusta niin yksityisiltä lahjoittajilta kuin Yhdysvaltain hallinnolta.