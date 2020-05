Talousministeri: Brasiliassa taloudellinen romahdus ja yhteiskunnallinen sekasorto vain viikkojen päässä

Brasilialla voi olla koronarajoitusten vuoksi pian vastassa taloudellinen romahdus ja yhteiskunnallinen sekasorto, varoitti maan talousministeri Paulo Guedes torstaina paikallista aikaa.

Hänen mukaansa 30 päivän sisällä voidaan alkaa havaita muun muassa puutteita ruokakauppojen hyllyillä. Guedes arvioi, että nykytilanne johtaa lopulta taloudelliseen romahdukseen ja yhteiskunnalliseen sekasortoon.

Hän esitti varoituksiaan maan presidentin Jair Bolsonaron rinnalla. Bolsonaro vastustaa eristystoimia, joilla määrätään kansalaiset pysymään kodeissaan. Hän on kutsunut koronaa pikkuflunssaksi.

Presidentti Bolsonaron mielestä koronarajoitustoimet vahingoittavat maan taloutta tarpeettomasti.

Bolsonaro kertoo ymmärtävänsä "virusongelman" ja uskoi, että heidän täytyy pelastaa henkiä. Hän lisäsi kuitenkin työpaikkojen ja seisahtuneen talouden ongelmien huolestuttavan heitä yhä enemmän ja enemmän.

– Virustaiston ei pitäisi tehdä enemmän vahinkoa kuin itse virus, Bolsonaro sanoi.

Presidentti uhmaa säännöllisesti rajoitustoimia, joilla ylläpidetään muun muassa sosiaalista etäisyyttä. Hän on useaan otteeseen lähtenyt muun muassa maan pääkaupungin Brasilian kaduille ja ollut poliittisissa tapahtumissa läheisissä tekemisissä kannattajiensa kanssa.

Oikeusistuin linjasi rajoitustoimien olevan paikallinen päätös

Bolsonaro ja hänen talousgurunsa Guedes kommentoivat koronatilannetta torstaina. Tätä ennen he olivat tehneet suunnittelemattoman vierailun korkeimman oikeuden puheenjohtajan Dias Toffolin luokse.

Maan korkein oikeus päätti vastikään, että osavaltioilla ja paikallisilla viranomaisilla on oikeus päättää siitä, millaisia rajoitustoimia ne toteuttavat viruksen leviämisen hidastamiseksi. Oikeusistuimen ratkaisu ei ollut Bolsonaron hallinnolle mieluinen, sillä hallinto haluaisi poistaa ison osan sääntelystä.

Brasilia on paitsi Etelä-Amerikan suurin talous, myös alueen pahin koronakeskittymä. Maassa on varmistettu yli 135 000 tapausta ja yli 9 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Maailman koronatartuntoja seuraavan Worldometer-tarkkailusivuston mukaan Brasiliassa on väkilukuun suhteutettuna 636 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa tartuntoja on miljoonaa asukasta kohden 1 024. Asiantuntijoiden mukaan koronatestauksen vähäisyyden vuoksi Brasilian todelliset luvut ovat luultavasti paljon korkeammat.

Koronaan on kuollut Brasiliassa 43 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 46.

Tehohoitopaikat vähissä - ruumiit kasaantuvat Manausissa

Luvut ovat kasvaneet Brasiliassa hälyttävää vauhtia.

Pahiten koronan runtelemilla alueilla tehohoitopaikat ovat lähestulkoon täynnä. Pahiten virus on iskenyt Sao Pauloon, Rio de Janeiroon sekä Amazonin alueen suurimpaan kaupunkiin Manausiin. Manausissa on jouduttu kuolonuhrien korkean määrän vuoksi turvautumaan kylmärekkoihin ja joukkohautoihin.

Bolsonaro voitti vuoden 2018 presidentinvaalit lupaamalla pistää talouden pyörät pyörimään säästötoimilla, yksityistämisillä ja julkisen talouden uudistuksilla. Pandemia uhkaa nyt suistaa äärioikeistopresidentin suunnitelmat. Virus runtelee maan taloutta ja pakottaa hallinnon tekemään valtavia elvytystoimia.