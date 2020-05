Pelastakaa Lapset haluaa Suomen kotiuttavan al-Holin leirin lapset pikaisesti

Pelastakaa Lapset ry vaatii ulkomaisten lasten pikaista evakuointia Syyrian al-Holin leiriltä.

Syy tähän on järjestön mukaan se, että mahdollista koronavirusepidemiaa ei pystyttäisi leirillä hallitsemaan. Leirillä on yhä noin neljäkymmentä suomalaista.

Järjestön mukaan Suomen ja muiden valtioiden on syytä vauhdittaa aiemmin lasten kotiuttamisesta tehdyn linjauksen toimeenpanoa. Al-Holista on aiemmin kotiutettu kaksi suomalaista orpolasta.

– Suomi teki viime vuoden lopussa oikean linjauksen kotiuttaa suomalaiset lapset Syyriasta. Kahta välittömästi joulukuussa kotiutettua lasta lukuun ottamatta päätöksen toimeenpano ei kuitenkaan ole edennyt. Hallituksen pitäisi nyt tehdä kaikkensa, jotta suomalaiset lapset saadaan kotiutettua nopeasti, sanoo Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen.

Lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa koronaviruksen vuoksi

Pelastakaa Lapset on erittäin huolissaan koronaviruksen leviämisen vaikutuksista al-Holissa. Leirillä ennestään vallitsevien vaikeiden olosuhteiden sekä uhkaavan koronaepidemian takia lapset ja heidän perheensä ovat mahdollisesti hengenvaarassa, järjestö sanoo.

Pelastakaa Lasten mukaan yli 7 000 ulkomaalaista lasta elää yhä epähygieenisissä ja ylikuormitetuissa oloissa al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa. On kulunut yli vuosi siitä, kun leirin asukasmäärä kasvoi moninkertaiseksi Isisin vastaisten taisteluiden seurauksena.

Lapset, joiden vastustuskyky on heikentynyt tai joilla on muita terveysongelmia, olisivat erittäin haavoittuvia koronaviruksen levitessä. Viruksen leviämisen estämiseen tähtäävien toimenpiteiden seurauksena lapset voivat myös menettää mahdollisuutensa saada koulutusta ja terveyspalveluita, heidän huoltajansa voivat menehtyä ja he saattavat joutua kärsimään aliravitsemuksesta sekä tiukemmasta eristäytymisestä.

– Al-Holissa limbossa elävien lasten epätoivoinen tilanne on pandemian vuoksi vielä hälyttävämpi. Al-Holissa ei koskaan pitänyt olla niin paljon ihmisiä kuin siellä nyt on, etenkään lapsia, ja koronaviruksen leviämisen seuraukset olisivat hallitsemattomat, sanoo tiedotteessa Pelastakaa Lasten Syyrian avustustoimia johtava Sonia Khush.