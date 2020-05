Yhdysvalloissa jälleen noin 1 750 uutta koronaviruskuolemaa – maan entinen terveysministeri moittii Trumpin testauspuheita

Yhdysvalloissa koronavirukseen kuolleiden määrä on lisääntynyt vuorokauden aikana vähän yli 1 750 ihmisellä, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Luku kuvaa tilannetta torstai-iltana paikallista aikaa.

Sunnuntaina kerrottiin 776 kuolemasta, mikä oli alhaisin vuorokausilukema sitten maaliskuun. Viikonloppuisiin kuolemien määrässä tulee aina notkahdus raportointiviiveen takia, ja alkuviikosta on jälleen raportoitu suurempia kuolinlukuja. Keskiviikon luku oli hieman torstain lukua korkeampi.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja sekä niihin liittyviä kuolemia maailmassa. Yhteensä kuolleita on maassa jo yli 85 000. Tartuntoja on todettu jo pitkälti yli 1,4 miljoonaa.

Tartunnat lisääntyvät edelleen pääosin yli 20 000 kappaleen päivävauhtia. Torstaina uusia tartuntoja todettiin yli 27 000, kertoo tilastosivusto Worldometerin seuranta. Sivuston mukaan kuolleita olisi Yhdysvalloissa jo lähes 87 000.

Presidentti Donald Trump on toistuvasti ylistänyt Yhdysvaltojen testauskapasiteettia ja kehunut maan testaavan eniten maailmassa. Yhdysvaltojen entinen terveysministeri Kathleen Sebelius kuitenkin suomi Trumpin testauspuheita uutiskanava CNN:n haastattelussa.

– Ensinnäkin on väärin sanoa, että olisimme tehneet maailmassa eniten testejä asukaslukuun suhteutettuna. Meillä on ehkä enemmän testejä ja meillä on enemmän ihmisiä, mutta väkilukuun suhteutettuna olemme takamatkalla, Sebelius sanoi.

Sebelius sanoi myös, ettei Trump tunnu käsittävän testauksen, kasvonaamioiden ja turvavälien merkitystä, vaikka maassa on kuollut jo yli 85 000 ihmistä.

"Jokainen tapaus voi aloittaa uuden leviämisaallon"

Tautikeskus CDC:n aiempi johtaja Richard Besser puolestaan valotti testauksen merkitystä sanomalla, että tavoitteena on vahvistaa kaikki mahdolliset tartunnat.

– Jokainen tartuntatapaus voi aloittaa uuden, hallitsemattoman leviämisaallon, Besser sanoi CNN:lle.

Häneen mukaansa Yhdysvalloissa ei vielä ole onnistuttu kaikkien tartuntojen havaitsemisessa. Hänen mukaansa mahdollisuudet testin saamiseen näyttävät lisäksi olevan erilaisia eri etnisissä ryhmissä.

Useat osavaltiot ovat viime päivinä kertoneet purkavansa liikkumisrajoituksia ja avaavansa palveluita, vaikka asiantuntijat ovat varoittaneet sen voivan johtaa viruksen nopeampaan leviämiseen.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa miljoonaa asukasta kohden virustartunnan on saanut yli 4 400 ihmistä ja kuollut 263. Suomessa vastaavat suhdeluvut olivat perjantaiaamuna 1 109 tartunnan saanutta ja 52 kuollutta miljoonaa asukasta kohden.

Maailmassa jo yli 300 000 kuolemaa

Maailmassa koronaviruksen seurauksena on kuollut jo yli 300 000 ihmistä, kertoo esimerkiksi Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Tartunta on todettu ainakin 4,4 miljoonalla ihmisellä sen jälkeen kun virus alkoi levitä Kiinassa viime vuoden lopulla.

Suurin osa kuolemista on todettu Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Britanniassa kuolleita on yli 33 000 ja Italiassa yli 31 000. Ranska ja Espanja ovat molemmat raportoineet yli 27 000 kuolemaa.

Koska maailman maat tilastoivat koronavirustietoja eri tavoin eikä kaikkia tapauksia testata, sekä tartuntojen että kuolemien määrät lienevät todellisuudessa virallisia lukuja suurempia.