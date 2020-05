Saksalaiset vaativat päästä Mallorcan-koteihinsa, mutta Espanja vastustelee

Mallorcalla lomakoteja omistavat saksalaiset ovat kovaäänisesti vaatineet päästä aurinkoiselle saarelle, mutta Espanjan viranomaiset eivät ole innostuneet ajatuksesta.

Sadat saksalaiset ovat viime viikkoina lähettäneet Espanjan Baleaarien paikallishallinnolle anovia ja joskus vihaisiakin kirjeitä, joissa pyydetään hallintoa sallimaan ulkomaalaisten kiinteistönomistajien pääsy kakkoskoteihinsa. Kampanjan aloitti Saksan kansalainen ja Mallorcan asukas Ralf Becker, jonka mielestä koronaviruspandemian vuoksi asetetut matkustusrajoitukset ovat täysin liioiteltuja.

– Turistien on pakko tulla Mallorcalle tänä vuonna, tai saaresta tulee köyhempi. Lähes kaikki täällä riippuu turismista, hän sanoi Der Spiegelille huhtikuun lopussa.

Vaatimuksia esittäneet saksalaiset ovat varoittaneet, että jos he eivät pääse kiinteistöjensä luokse, he saattavat harkita uudelleen saarelle tekemiään sijoituksia.

Mallorca on pitkään ollut yksi ulkomailla asuvien saksalaisten suosikkikohteista, ja saarta on jopa vitsikkäästi kuvailtu Saksan 17. osavaltioksi. Viime vuonna Mallorcalla vieraili noin 4,5 miljoonaa saksalaista.

Takeita paluusta ei ole, on vain toiveita

Espanjan hallitus ei vielä ole taipunut vaatimusten edessä, sillä se välttää liian vikkeliä liikkeitä. Koronaviruksen riepottelema maa on hiljalleen hellittänyt pandemian vuoksi asetettuja rajoituksia. Välttääkseen mahdollisen toisen aallon Espanja on kuitenkin rajoittanut lento- ja meriliikenteen vain maan kansalaisille ja vakituisille asukkaille sekä tiettyjen ammattiryhmien edustajille.

Kaikkien ulkomailta tulevien on oltava kahden viikon karanteenissa. Karanteenimääräyksen odotetaan jatkuvan koko poikkeustilan loppuun saakka, ja hallitus on ilmoittanut hakevansa poikkeustilalle jatkoa kesäkuun loppupuolelle asti.

Espanjan matkailuala on jo kärsinyt suuresti koronaviruspandemiasta. Baleaarien saarten aluejohtaja Francina Armengol sanoi muutama päivä sitten toimittajille, että ulkomaisten turistien paluuta saarelle pohditaan joka ikinen päivä. Hän totesi toivovansa, että osittainen ja hallittu turismi voisi alkaa uudelleen heinäkuussa.

– Valitettavasti en voi antaa mitään takeita, hän muistutti.

Lufthansan tytäryhtiö Eurowings aloitti aiemmin tässä kuussa uudelleen Palma de Mallorcan ja Düsseldorfin väliset lennot. Yhtiön mukaan lennot kuitenkin kulkevat alle kymmenesosalla tavanomaisesta kapasiteetista, ja matkustajat ovat joko asukkaita, liikematkustajia tai ihmisiä, joilla on pakottava tarve matkustaa.

Paikallispoliitikon mielestä lapsetkin ymmärtävät paremmin

Liberaalipuolue FDP:n Alexander Graf Lambsdorff on ilmaissut jakavansa kakkoskoteihinsa kaipaavien saksalaisten turhautuneisuuden epävarmuuteen.

– Niitä EU-kansalaisia, jotka ovat vuosien ajan maksaneet kiinteistöveroja Baleaareilla, pitäisi kohdella eri tavalla kuin turisteina vierailevia, hän sanoi.

Jotkut Mallorcan pitkäaikaiset saksalaisasukkaat ovat kuitenkin eri mieltä.

– Häpeän olla saksalainen lukiessani näitä kirjeitä. Mikä oikeus heillä on vaatia erityiskohtelua? lukija kirjoitti Mallorcalla julkaistavassa saksalaislehdessä.

Saksalainen Alice Weber, joka toimii paikallispolitiikassa Mallorcalla, on yhtä kriittinen. Hän sanoo netissä julkaistulla videolla, etteivät saaret ole mikään sijoittajien huvipuisto.

– Se, mikä on luksusfantasiaa sinulle, on koti monille lapsille, joiden on nyt pysyttävä sisällä mutta jotka, toisin kuin sinä, ymmärtävät, etteivät he juuri nyt voi mennä leikkikentälle, hän parjaa videolla.

---

Korjattu klo 10.20: Juttuun on täydennetty puuttuva sana. Viime vuonna Mallorcalla vieraili noin 4,5 miljoonaa saksalaista, ei 4,5 saksalaista.