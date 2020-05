Iran varoittaa USA:ta sekaantumasta tankkereidensa matkaan Venezuelaan

Iran on varoittanut Yhdysvaltoja vastatoimista, jos maa sekaantuu iranilaisten öljytankkereiden matkaan kohti Venezuelaa. Iranin ulkoministerin Mohammad Javad Zarifin mukaan tankkereiden matkan vaikeuttaminen olisi merirosvousta, jonka seurauksista Yhdysvallat olisi yksin vastuussa.

Iranilainen Fars-uutistoimisto kertoi viikonloppuna, että neljä Yhdysvaltain laivaston alusta on Karibianmerellä valmistautumassa "mahdolliseen yhteenottoon" tankkereiden kanssa.

Zarif esitti varoituksena YK:n pääsihteerille Antonio Guteresille osoittamassaan kirjeessä. Iranin mahdollisia vastatoimia ei yksilöity, mutta maa voisi esimerkiksi yrittää häiritä öljytankkereiden liikennöintiä Persianlahdella.

– Kansainvälisten vesien täytyy pysyä turvallisina kaikille tankkereille tai ei yhdellekään, nimetön sotilaslähde kommentoi iranilaiselle PressTV:lle.

Iran kaipaa vientituloja

Venezuelaan on raportoitu olevan matkalla viisi iranilaista öljytankkeria, joista ainakin joidenkin matka on jo edennyt Atlantille. Alusten lastina arvioidaan olevan kymmenien miljoonien dollareiden arvosta polttoaineita, jotka Venezuela on maksanut amerikkalaistietojen mukaan kullalla.

Vientitulot öljystä olisivat tervetulleita Iranille, jonka vientikohteet ovat vähissä Yhdysvaltain tiukkojen pakotteiden takia.

Aiemmin johtaviin öljyntuottajiin lukeutuneella Venezuelalla puolestaan arvioidaan olevan maailman suurimmat öljyvarat. Taloudellinen ja poliittinen kriisi on kuitenkin romahduttanut öljyteollisuuden ja johtanut polttoainepulaan, koska maan omilla jalostamoilla on muun muassa puutetta tarvittavista kemikaaleista. Niitäkin presidentti Nicolas Maduron hallinto on yrittänyt hankkia juuri Iranista.

Iranin tavoin myös Venezuela on Yhdysvaltain talouspakotteiden kohteina.