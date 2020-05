Venäjällä on vuorokauden aikana kirjattu vajaat 9 300 uutta koronavirustartuntaa, kertoo uutistoimisto Interfax

Määrä on suurempi kuin eilen, mutta pysyy silti neljättä päivää peräkkäin alle 10 000:n.

Kaikkiaan tartuntoja on Venäjällä kirjattu lähes 300 000, mikä on toiseksi suurin määrä maailmassa. Puolet tapauksista on Moskovassa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Koronaan liittyviä kuolemia on Interfaxin mukaan vuorokaudessa kirjattu 115. Kuolemien kokonaismääräksi ilmoitetaan 2 837, mutta monien arvioiden mukaan todellinen luku lienee huomattavasti korkeampi.